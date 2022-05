“¿Qué es falso?”: así respondió Sabina Berman a Lilly Téllez

Sabina aseguró que Lilly Téllez presuntamente engañó a los electores con su postura política (Foto: Cuartoscuro)

La discusión entre Lilly Téllez y Sabina Berman sigue viva en redes sociales, ahora fue la periodista quien decidió responder a los señalamientos que lanzó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado domingo 29 de marzo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la comunicadora replicó a la legisladora y le cuestionó cuál de los datos que ofreció en su columna de opinión son mentira o inciertos, ya que, dijo, es cierto que cuando se postuló en el 2018 se presentó con un partido de izquierda -el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)-, pero tras dos años en el Senado de la República se cambió al PAN.

Asimismo, la excolaboradora del Canal Once aseveró que otra verdad que ofreció en su escrito fue que, desde que abandonó la bancada de Morena, Téllez se ha dedicado a “lanzar diatribas” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en lugar de plantear soluciones para las necesidad de la población de Sonora, el estado que representa en la Cámara Alta.

“¿Qué es falso, @LillyTellez? ¿Que te presentó a los electores un partido de izquierda? ¿Que te cambiaste a un partido de derecha? ¿Que trabajas para la ultra derecha? ¿Que desde la tribuna lanzas diatribas contra el presidente y nunca, nunca, has hablado sobre las necesidades de la gente de tu estado?”

La periodista respondió al tuit que le dedicó la panista (Foto: Twitter/@sabinaberman)

Dichas palabras fueron en respuesta al mensaje que le dedicó la legisladora a Berman, en el cual le aseguró que sus argumentos “son falsos”, debido a que ella nunca se presentó como mujer de izquierda cuando compitió por su escaño en el proceso electoral del 2018 al lado del Movimiento de Regeneración Nacional.

Continuó su punto refiriendo que, contrario a lo que piensa la mayoría, ella fue invitada a ser parte del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a su perfil puesto, ya que significaba dar prueba de la pluralidad al interior del partido guinda.

“Lo que afirma @sabinaberman es falso y su bajeza es tal, que hasta @JohnMAckerman lucía como caballero a su lado. Nunca me presentaron como mujer de izquierda porque no lo soy. Al contrario, AMLO me invitó por mi perfil opuesto al suyo, como prueba de pluralidad de su movimiento”, redactó este domingo 19 de mayo.

La también periodista mostró su molestia con las palabras de Berman (Foto: Twitter/@LillyTellez)

No obstante, ahí no terminó la discusión, puesto que Téllez también arremetió contra la diputada Andrea Chávez y le aseguró que, al igual que Berman, tienen complejos personales y son con los que actúan desde sus respectivos espacios.

“Al igual que @AndreaChavezTre, ustedes y sus complejos personales evocan títulos nobiliarios. Tal vez lo entienda usted en su lenguaje: @JohnMAckerman es todo un ‘Lord’ a lado suyo, @sabinaberman”

Sabina Berman cuestionó la representatividad en México (Foto: EFE/ Grupo Planeta)

El intercambio de palabras entre ambas comenzó cuando la académica cuestionó la “falsa representatividad” que existe en el espectro político del país, especialmente en el poder legislativo. Aseguró que es poco comprensible que durante las elecciones alguien se presente con un perfil, pero en el trabajo legislativo éste se cambie.

En este sentido, la comunicadora habló sobre la posición política de la senadora Lilly Téllez que en los comicios del 2018 se presentó como una “mujer de izquierda” y en la actualidad se expresa y manifiesta como de “ultraderecha”, especialmente desde que se unió a las filas de Acción Nacional, no solo en el recinto de Paseo de la Reforma, sino en las actividades partidarias.

“En tiempos de votación se les presentó como una mujer de izquierda, ya en el Senado se volvió panista y ahora trabaja para la ultraderecha. Las diatribas que lanza desde el podio del Senado contra una sola persona -AMLO- nada tienen que ver con la necesidad de pozos en el desierto de Sonora” se pudo leer en el escrito.

