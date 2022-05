Cómo aplicar a empleos de hasta 25 mil pesos en CDMX

Foto: Getty Images

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cada mes anuncian ofertas de trabajo ubicadas en la capital del país.

En el Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México 2022 se pueden localizar las 999 vacantes disponibles de acuerdo al nivel de escolaridad y la alcaldía en la que resida la persona

En algunos casos, el nivel de escolaridad no será un determinante para conseguir un empleo mejor pagado, existen vacantes de más de 15 mil pesos solo teniendo la secundaria.

Requisitos, registro y más

Cada delegación cuenta con un link, se deberá llenar el formulario y registrar datos como nombre completo, CURP, alcaldía de residencia, el ID de la vacante.

1.Entrar al periódico en línea.

2. Localizar la vacante adecuada de acuerdo al nivel de escolaridad.

3. Identificar la alcaldía en la que se encuentra el trabajo.

4. Anotar y guardar el ID de la vacante para poder registrarse en la liga correspondiente al empleo (este aparece en el periódico junto al trabajo que se haya elegido).

5. Una vez registrándose, es necesario esperar que el personal se ponga se contacto.

Álvaro Obregón

Analista de atracción de talento en la empresa Fibra Uno Funo, sueldo de 16 mil pesos.

Auxiliar contable en la empresa Medios Catrri, sueldo de 16 mil pesos.

Médico en la empresa Autotransportes Herradura de la Plata, sueldo 14 mil.

Azcapotzalco

Auxiliar de almacén en FEMSA, sueldo de 12 mil pesos.

Benito Juárez

Técnico de instalación de fibra óptica en Grupo Nach, sueldo de 12 mil pesos.

Jefe de relaciones laborales en Promerc, sueldo de 17 mil pesos.

Analista de facturación en Promarket, sueldo de 14 mil pesos.

Contador en la empresa Marketing Promoting, sueldo de 12 mil pesos.

Coyoacán

Médico en Farmacias YZA, sueldo de 11 mil pesos.

Auxiliar de generalista en la empresa COMBAND DTH, sueldo de 12 mil pesos.

Cuajimalpa

Jefe de técnicos en la empresa ATM Cuajimalpa, sueldo 19 mil pesos.

Supervisor operativo en la empresa All In One, sueldo 12 mil pesos

Jefe de contabilidad y finanzas en empresa All In One, sueldo de 25 mil.

Senior de consultoría fiscal en la empresa Ortíz, Sosa y Asociados SC, sueldo de 25 mil pesos.

Cuauhtémoc

Coordinador administrativo en Sar Sanitarios, Azulejos y Recubrimientos, sueldo de 18 mil pesos.

Empalador en RH Hunting, sueldo 12 mil pesos.

Gerente de restaurante en RH Hunting, sueldo de 12 mil pesos.

Supervisor en RH Hunting, sueldo de 15 mil pesos.

Chef en RH Hunting, sueldo de 12 mil pesos.

Auxiliar de nómina en la empresa Administración 360, sueldo de 13 mil pesos.

Contador en RH Hunting, sueldo de 14 mil pesos.

Coordinador comercial en Seguros Monterrey, sueldo de 15 mil pesos.

Gerente de ventas en RH Hunting, sueldo de 18 mil pesos.

Oficial retirado del ejército para trabajar en Servicios Interestelares de Custodia, 13 mil pesos.

Analista del IMSS en ETN Turistar Lujo, sueldo de 11 mil pesos.

Iztacalco

Proyectista en Gac Arquitectos, sueldo de 11 mil pesos.

Residente de obra en Gac Arquitectos, sueldo de 12 mil pesos.

Iztapalapa

Maniobrista en Grúas Transporte y Maniobra Salas, sueldo de 15 mil pesos.

Gestor de cobranza en Banco Azteca, sueldo de 16 mil pesos.

Contador general en Grúas Transporte y Maniobra Salas, sueldo de 15 mil pesos.

Gerente de compras en Alimentaria Mexicana de Bekarem, sueldo de 16 mil pesos.

Para consultar el resto de alcaldías se puede ingresar al Periódico Ofertas de Empleo.

Es esencial tener a la mano un currículum vitae. Este documento es una carta de presentación que contiene las habilidades, experiencia laboral, conocimientos, nivel de estudios y perfil profesional de la persona solicitante.

El periódico se publica el día primero y la quincena de cada mes en este enlace.

Para conocer los empleos disponibles de a la segunda edición del mes, hay que ingresar a este enlace.

Para más información, resolución de dudas o registro, es posible visitar las unidades regionales de cada delegación o llamar al número de atención. Estos datos se pueden encontrar en el siguiente link o hasta el final del Periódico Ofertas de Empleo.

