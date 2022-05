Delitos de alto impacto, mantienen tendencia al alza en Sonora: homicidios dolosos repuntan

Desde Ciudad Obregón, Sonora, se llevó a cabo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador con el habitual reporte de seguridad de la entidad. Fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, quien expuso la situación del estado en la que resaltó el delito de homicidio culposo por su alta incidencia y tendencia al alza.

A pesar de ello, el gobernador sonorense y ex secretario de Seguridad a nivel Federal, Alfonso Durazo, destacó el trabajo interinstitucional que se ha realizado para combatir la inseguridad. Además, resaltó que su administración no ha sido señalada por cometer agresiones a los Derechos Humanos en sus labores de combate a los delitos. Todo ello, sin embargo, no ha sido suficiente para evitar que Sonora ocupe el séptimo puesto en relación al número de casos de asesinatos a nivel nacional.

“Quiero destacar de manera muy importante que los avances que tenemos no serían posibles sin una colaboración muy comprometida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la SEDENA, de Marina y de la Guardia Nacional. En los 8 meses de mi gobierno no hemos dado lugar a una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que significa que lo que hemos realizado lo hemos hecho en un marco de la legalidad y de respeto a los DDHH”, dijo Durazo Montaño.

Registro de homicidios dolosos en el estado de Sonora, México, de diciembre de 2018 a marzo de 2022. Foto: Gobierno de México

Tan sólo en marzo, se presentaron 112 homicidios dolosos y en suma con enero (132) y febrero (91), la cifra aumenta a 355 en el primer trimestre de 2022. Todos los números corresponden a carpetas de investigación iniciadas por las distintas fiscalías del país. La información es recuperada y tratada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público.

En el lapso de diciembre de 2018 a marzo de 2022, vigencia de la administración de López Obrador, se han contabilizado un total de 4 mil 284 asesinatos en la demarcación, que la coloca como la octava que más registra en casos netos (el promedio nacional es de 2 mil 906) y con una tasa de 145 por cada 100 mil habitantes, para ocupar el lugar siete (el promedio nacional es de 79).

Otros puntos que integran el grupo de delitos de alto impacto, así como el lugar que ocupa el estado son: el robo de vehículos, vigésimo lugar; robo en transporte, vigésimo lugar; robo a casa habitación, vigésimo segundo lugar, secuestro, vigésimo cuarto lugar; extorsión vigésimo quinto lugar, y trata de personas, trigésimo segundo lugar. Con excepción del robo de vehículos y la trata de personas, todas las demás transgresiones mantiene una tendencia al alza respecto al mes anterior (febrero-marzo).

Registro de delitos de alto impacto en el estado de Sonora, México, de diciembre de 2018 a marzo de 2022. Foto: Gobierno de México

A nivel global, Sonora se mantiene por debajo la media nacional con una tasa de mil 731.06 delitos por cada 100 mil habitantes. Es decir, se ubica en el lugar 21 ya que el promedio es de dos mil 318.97. En lo que va del años han sucedido 3934 delitos de alto impacto, 1 mil 492 en marzo.

Cresencio Sandoval informó que de los 72 municipios en que se divide el estado, en tres de ellos se concentra el 66.9% de la incidencia delictiva. Con 12 mil 808 casos (de 19 mil 152) reportados en Hermosillo (6 mil 599), Cajeme (4 mil 153) y San Luis Río Colorado (2 mil 056), se colocan como los grandes focos de inseguridad en Sonora.

Respecto a los recursos humanos de seguridad con los que cuenta la administración de Alfonso Durazo, el informe arrojó un total de 5 mil 301 agentes de policía (829 estatales y 4 mil 472 municipales), que se suman a las fuerzas federales con una cifra de 8 mil 566 elementos (4 mil 191 del Ejército Mexicano, mil 855 de la Marinal y 2 mil 520 de la Guardia Nacional). El global entonces es de 13 mil 867.

