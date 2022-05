Arturo Zaldívar presentó medidas para atender “inconsistencias” en prisión preventiva justificada

(Foto: Twitter/CJF_Mx)

Luego de una semana de haber visitado el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció este miércoles que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará un proceso para lograr que exista un protocolo para jueces, a fin de que tengan claridad sobre en qué asuntos pueden o no dictar la prisión preventiva justificada.

En conferencia de prensa, señaló que se acordaron cinco medidas para atender la situación que enfrentan las personas en reclusión, principalmente las mujeres, que denunciaron diversas inconsistencias en sus procesos penales.

“La visita (el penal femenil) no fue para la foto y a siete días estamos anunciando medidas y daremos resultados”

Las cinco medidas son:

Las internas de Santa Martha Acatitla tienen una gran expectativa sobre la visita de Arturo Zaldívar (Foto: Infobae)

1.- Defensa efectiva y de calidad para 200 internas a partir de este jueves.

2.- Revisión a aquellos casos que lleven más de dos años en prisión preventiva.

3.- Se emitirá un acuerdo para concentrar en dos o tres juzgados de distritos, los amparos directos los casos de prisión preventiva justificada, a fin de terminar con el abuso de esta figura.

4.- Seguirá el litigio estratégico. De oficio se tendrán que analizar todas las pruebas con perspectiva de género.

5.- Se hará programa piloto en Oaxaca y Chiapas para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en las prisiones.

“Por las características podemos lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres. De estos 550 asuntos hay 25 de los cuales no tenemos ningún dato, salvo el número de la causa (penal)”, expresó.

No aplica para Rosario Robles

(Foto: Europa Press)

El ministro aclaró que dichas medidas para revisar la prisión preventiva no están encaminadas al caso de la ex secretaria federal, Rosario Robles, presa desde hace más de dos años en Santa Martha Acatitla por el caso de “La estafa maestra”.

Destacó que la ex funcionaria cuenta con una defensoría particular, y conforme a su estrategia legal, pueden promover o no -en los juzgados y tribunales- la revisión a la prisión preventiva que la mantiene en prisión.

Por otra parte, Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que no busca “candidatearse” a la Fiscalía General de la República (FGR) ni a ningún nuevo cargo, por lo que garantizó que continuará en su encargo en el máximo tribunal constitucional hasta el último día.

“Estoy ocupado en esta función (en la Corte) que es de tiempo completo. Yo no estoy pensando en ninguna otra situación”

(Foto: Cuartoscuro)

En su conferencia, reiteró que al frente de la Fiscalía se encuentra Alejandro Gertz Manero, con quien mantiene una muy buena relación y a quien le refrendó su respeto.

“Hay un fiscal con quien tengo muy buena relación, a quien respeto y por supuesto que yo no estoy en ese tema. Entiendo que son temas que trascienden, rumores, no estoy candidateándome a nada, estoy ocupado en mi trabajo”, declaró.

Transmitirán serie sobre “caníbal de Atizapán”

En tanto, sobre el caso del llamado “Caníbal de Atizapán”, el asesino que presuntamente victimó a por lo menos 19 mujeres, el ministro anunció de una serie financiada por la SCJN sobre el caso será transmitida a partir del 27 de junio en el canal 2 de Televisa.

Finalmente, el ministro pidió a las familias de mujeres víctimas de feminicidio, y que no cuenten con recursos económicos, que acudan al Instituto de Defensoría Pública Federal para que sus casos sean atendidos. Indicó que durante los dos años que le restan en el cargo de ministro, los dedicará a atender primordialmente temas de protección a las mujeres.