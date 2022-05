Papá de Debanhi desconocía reciente cateo en Motel Nueva Castilla: “Me debieron informar”

Mario Escobar denunció que las autoridades no le informaron sobre el nuevo cateo al Motel Nueva Castilla. Fotos: CUARTOSCURO Ig/@debanhi.escobar

Mario Escobar acudió al Motel Nueva Castilla al enterarse de una nueva inspección en el sitio donde fue localizado el cuerpo sin vida de su hija Debanhi Susana. El hombre no estuvo presente durante el cateo, ya que aseguró que las autoridades no le informaron previamente acerca de la revisión.

Mario Escobar no estuvo presente durante el nuevo cateo. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

En entrevista con varios medios declaró: “No puedo entrar porque no me informaron. Si es el caso de que estén checando lo de Debanhi me debieron haber informado cuando fuimos a la diligencia pasada.” Esto pese a que tanto él como su esposa, Dolores Bazaldúa, estaban facultados para ingresar al edificio durante el cateo.

También declaró que no fue informado acerca de qué área del inmueble sería inspeccionada. Al respecto dijo: “Solicitamos que checaran dos habitaciones y de alguna manera ya empezaron las diligencias pero no sabemos cuáles son las que están revisando ahorita.”

Escobar mencionó que no puede decir explícitamente cuáles son las recámaras que solicitó inspeccionar. Sin embargo dijo que recientemente se filtraron imágenes de las mismas a través de Tik Tok, donde varias cuentas subieron videos del interior del motel y específicamente de la habitación número 174.

Se inspeccionó la zona de alberca y cisterna, además de una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla. Fotos: REUTERS/Daniel Becerril, Instagram/@debanhi.escobar)

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, las labores realizadas hoy consistieron en levantamiento topográficos en la zona de alberca y cisterna, así como la fijación de indicios en una habitación específica, solicitada por Mario Escobar a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cabe mencionar que el objetivo del cateo es encontrar nuevos indicios en el área donde fueron localizados los restos de Debanhi el pasado 21 de abril y determinar si la joven estuvo en alguna de las habitaciones del Motel Nueva Castilla el día en que murió.

Este martes Mario Escobar también informó que entre el jueves y viernes se revelará la versión oficial en la cual se determinará si hubo negligencia durante la realización de la necropsia al cuerpo de Debanhi. Nuevamente exigió que, en caso de que se compruebe que hubo errores en el procedimiento, se destituya al responsable y se abra una carpeta de investigación en su contra.

En los próximos día se revelará si hubo negligencia duran la realización de la necropsia al cuerpo de Debanhi. Foto: Twitter/dinosaurvlogs)

En caso de que se confirme que hay inconsistencias en la autopsia ordenada por la FGJ, la investigación podría cambiar de rumbo. Ya que el padre de la joven denunció previamente inconsistencias entre la necropsia oficial y la que él solicitó de forma independiente, cuyos resultados indican que su muerte no pudo no ser accidental sino un asesinato.

Además reiteró su inconformidad por la lentitud con la que están llevando a cabo las diligencias y con la falta de resultados contundentes a más de dos semanas de que le entregaron el cuerpo de su hija Debanhi Susana. Acerca de esto expuso: “No hay ningún culpable, increíble después de diecinueve días después de que encuentran o plantan el cuerpo de mi hija.”

Los avances de la investigación más recientes fueron presentados ayer por Griselda Núñez, titular de Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. De acuerdo con la funcionaria, ya identificaron al hombre que subió a un auto fuera del Motel Nueva Castilla y se trata de una persona que solicitó un auto de alquiler para dejar el lugar en compañía de su pareja.

