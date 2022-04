“Estoy dando pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”: Rosario Robles desde Santa Martha Acatitla

CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2017.- Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la presentación del primer Manual de Calles, el cual busca crear un Diseño Vial para ciudades mexicanas mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura urbana y espacios públicos. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

“Estoy dando pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”, aseguró desde el penal de Santa Martha Acatitla Rosario Robles, exsecretaria del gabinete de gobierno del expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien es señalada por su presunta participación en el entramado de corrupción revelado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.

A Robles específicamente se le acusa de uso indebido de recursos públicos por supuesta mente encabezar la tirangulación de fondos del erario a través de instituciones educativas. “Cometieron un error enorme al acusarmne del uso indebido del ejercicio público”, aseguró la exfuncionaria, “no podían acusarme de ninguna otra cosa”.

De igual manera, Robles se refirió a lo que ocurre con el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero, a quien hace unos días, el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México le prohibió prinunciarse sobre el caso de Rosario Robles, considerando que él había violado su presunción de inocencia.

Hay que recordar que la exfuncionaria interpuso un amparo, luego de que el fiscal, durante un foro académico celebrado en agosto de 2020, al ser cuestionado sobre el trato diferenciado que daba la FGR a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en aquel entonces gozaba de libertad condicional, y Rosario Robles, quien se encuentra desde 2019 sujeta a prisión preventiva justificada, respondiera que el primero, a diferencia de la segunda, sí se había ofrecido a colaborar con las autoridades para dar información clave sobre funcionarios que presuntamente habrían participado en un esquema de corrupción más grande, conocido como Odebrecht.

“Yo no voy a salir de aquí a partir de la desgracia de otros; yo voy a salir de aquí demostrando mi inocencia”, reiteró tras relatar que en algún momento un grupo de abogados le aconsejo hacer declaraciones en contra de otros exfuncionario de la administración pasada, por ejemplo contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.

Robles dijo este martes al periodista Ciro Gómez Leyva que en su caso, lo que ahora sigue, es la libertad. “Tenemos que seguir pensando y luchando por que se haga justicia, no es posible que yo esté en manos de quien está violentando la ley”, reprochó.

“Desde el principio se me ha asumido como culpable, se me dictó una prisión preventiva que no corresponde con el delito”, dijo la exfuncionaria insistiendo en la violación que ha sufrido en materia de derechos humanos. “Después de casi 3 años no han logrado demostrar absolutamente nada. De los casos concretos no hay nadie en la cárcel. De los convenios que se firmaron no han logrado demostrar que son irregulares”.

Cabe mencionar que es la única ex secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto en estar encarcelada (acusada del uso indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra, cargo que no amerita prisión preventiva) y aunque en un inicio buscó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso, ofreció declararse culpable a fin de enfrentar su proceso en libertad, este martes 9 de marzo, decidió no hacerlo y optó por ir a juicio.

La visita de Arturo Zaldívar al penal

“Esto es un hecho muy significativo, muy importante”, dijo Rosario Robles entrevistada por la periodista Gabriela Warkentín para W Radio, sobre la visita a Santa Martha Acatitla que anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que plenea llevar a cabo el próximo 11 de mayo, a raíz de la carta que ella le envió con su hija Mariana Moguel.

Rosario Robles recordó que en la misiva, ella y unas 600 mujeres más hicieron de conocomiento de Zaldívar los abusos que advierten se comenten al interior del penal en contra de la reclusas. La polémica figura de la prisión preventiva o la falta de perspectiva de género en el juicio de mujeres, son otros de los problemas que le mencionaron.

“La visita del ministro no es para hablar ni de casos concretos, porque somos mil 400 mujeres las que estamos aquí, ni mucho menos del mío”, aclaró insistiendo en que esta acción es parte de un movimiento de las mujeres recluídas. Aún así, se dijo confiada que, respecto a su situación jurídica, recuperará pronto su libertad.





