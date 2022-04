Epigmenio Ibarra defendió a AMLO tras tuits de Loret de Mola: “Exhibe la riqueza de un mercenario”

Carlos Loret y AMLO volvieron a ser tendencia en redes sociales (Fotos: Cuartoscuro/Instagram/@carlosloret)

El productor Epigmenio Ibarra defendió la mención de Carlos Loret de Mola durante la conferencia mañanera de este lunes 25 de abril por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación indicó que la ciudadanía no debe de caer en el engaño, pues el mandatario no se encuentra exhibiendo a un periodista, sino a un presunto mercenario.

“Insisto, que nadie se llame a engaño, AMLO no exhibe la riqueza de un periodista sino la de un mercenario...”, redactó este lunes 25 de abril.

Epigmenio Ibarra defendió la mención de AMLO en la mañanera (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

No obstante, no fue el único comentario que lanzó contra la polémica que se generó en redes sociales, pues reiteró su apoyo al mandatario mexicano y aseguró que es correcta la forma en la que está actuando.

En un segundo tuit, Ibarra señaló que los “verdaderos desalmados” son los que se prestan a montajes, haciendo alusión directa al caso de Florences Cassez, el cual ha perseguido por años al comunicador por su presunta participación en el arresto, el cual presentó inconsistencias; aunque las autoridades nunca han encontrado algo en contra de Loret.

Aunado a tal señalamiento, Ibarra finalmente volvió a señalar al periodista como un mercenario, el cual, presuntamente, trabaja siempre de la mano de la “calumnia y la mentira”.

“De verdaderos desalmados es prestarse a montajes y ser un mercenario, un profesional de la calumnia y la mentira...”

Carlos Loret de Mola cuestionó que AMLO lo nombrara (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro)

Y es que las palabras de Ibarra acontecieron horas después de que el mandatario mexicano presentara en su conferencia matutina un presunto departamento que habría comprado Carlos Loret de Mola.

De acuerdo a la información que se dio desde Palacio Nacional, el inmueble habría sido adquirido en 2019, con apoyo de su abogado y notario público, Ignacio R. Morales Lechuga, quien también se desempeñó como titular de la entonces PGR, durante el gobierno de Carlo Salinas de Gortari.

“Quedé en que les iba a mostrar el departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información, pero no es lo único, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo, de cerca de 40 mil metros cuadrados, pero esto es nada más es una muestra. Voy a seguir esperando a que dé a conocer cuánto tiene, porqué este departamento lo compró creo que en 2019″

El periodista se defendió (Foto: Twitter/@CarlosLoret)

Ante tales señalamiento, Loret utilizó sus redes sociales para reclamar que, en lugar de enfrentar la crisis de seguridad y feminicidios en el país, el jefe del Ejecutivo Federal le haya dedicado tiempo en la conferencia.

“Hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”, redactó el comunicador.

No obstante, ahí no quedó el asunto, puesto que momentos más tarde recriminó nuevamente que no se haya dedicado ni un minuto a la crisis de violencia contra la mujer.

Aunado a lo anterior, tildó al tabasqueño de ser un presidente “ruin y desalmado” por omitir el problema que las mujeres están atravesando en todo el país, pero sí a darle cabida a sus críticas contra él.

Terminó la mañanera de casi tres horas y el presidente @lopezobrador_ no le dedicó ni un segundo a los feminicidios. Ni un segundo. Un presidente ruin y desalmado”

