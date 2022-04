Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes dejar la delincuencia y se desataron los memes

Claudia Sheinbaum redactó un mensaje en sus redes sociales para intentar orientar a la juventud a dejar la delincuencia y “construir la paz” en la ciudadanía (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En busca de mejorar la convivencia en la capital del país y a lo largo del territorio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió salir a sus redes sociales para intentar conectar con la juventud, con la intención expresa de pedirles que se alejen de la delincuencia que existe en las calles.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum expresó que existen “más oportunidades en la vida”, por lo que exhortó a sus lectores a orientar su camino; esto con apoyo del Gobierno de México y para dar por iniciado el programa “Constructores por la Paz”, que buscará reclutar 15 mil jóvenes de barrios y colonias con mayor rezago social.

“En coordinación con el @GobiernoMX queremos decirle a l@s jóvenes que delinquen: dejen la violencia, la delincuencia, hay más oportunidades de vida. A partir de hoy tocaremos la puerta de esos jóvenes para darles este mensaje. Así construiremos la paz en la ciudad y en el país”, escribió.

Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes alejarse de la delincuencia (foto: Twitter/@Claudiashein)

Debido a que la publicación no mencionó ni especificó los detalles del nuevo programa, la mandataria capitalina recibió las críticas por algunos usuarios, quienes en tono de broma consideraron que con una publicación en Twitter no se podría corregir el camino de la juventud.

Algunos memes incluso aparecieron en la famosa red social, quienes no dejaron pasar la oportunidad para mencionar que con ese tipo de publicaciones no bastaba para combatir con la delincuencia en la Ciudad de México o a lo largo del país.

“- ¡Claudia, Claudia! Los niveles de inseguridad están por las nubes. - Niños, ya tienen 8 y 10 años, no puedo arreglarles todos sus problemas. - ¡Pero Claudia! - ¡Sin peros! Vuelvan a las calles, miren a los ojos a los delincuentes y díganles que hay más oportunidades en la vida”, escribió uno de los usuarios, en parodia a un capítulo de Los Simpsons.

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Además de la parodia, otro recordaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su mandato, cuando hizo popular la frase “Abrazos, no balazos”, por lo que acompañaron con una gráfica ficticia de cómo descendió el crimen desde este tipo de propuestas.

“¿Cómo que a partir de ahora? No fue justo eso lo que propuso AMLO en 2018 que (sorpresivamente) no funcionó?”, escribió otra de las cuentas en respuesta directa a la publicación de Claudia Sheinbaum.

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Javi Noble, el personaje ficticio de la aclamada película mexicana Nosotros los Nobles, también apareció entre las respuestas cómicas, pues hizo sátira de la idea ineficiente para terminar con la delincuencia.

Cabe mencionar que este tipo de reclamos fueron en dirección a que no dio detalles del nuevo programa para rescatar a la juventud, por lo que un gran sector lo interpretó como un simple tuit para erradicar el crimen en los jóvenes.

“Y ¡POOM!, paps, bye delincuencia”, se leyó en otra de las publicaciones.

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

“¡Por Dios! Qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?”, señaló otra de las respuestas, en un meme con otro personaje de Los Simpsons.

Además también salieron las referencias con Futurama y oradores de alguna religión, con el objetivo de comparar las intenciones de Sheinbaum con este post.

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Tundieron a Claudia Sheinbaum por pedir a jóvenes que dejen la delincuencia (Foto: Twitter)

Programa Constructores de la Paz

A través del nuevo programa impulsado por el Gobierno Federal se buscará invitar a los jóvenes a inscribirse a los módulos móviles, donde podrán optar a una beca de capacitación laboral de 5 mil 258 pesos mensuales, mismo que estará en 50 municipios prioritarios del país.

“Cuántos jóvenes delinquen en la ciudad, no son muchos, si los convencemos de que la violencia no es la opción, sino el estudio y el trabajo, no sólo los rescatamos a ellos, sino también a nuestra sociedad, a México”, señaló durante el evento de salida, realizado el pasado miércoles 20 de abril en el Parque Justicia Social, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

SEGUIR LEYENDO: