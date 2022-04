Carlos Slim destacó papel preponderante de la mujer en los negocios: “tienen las mismas o mayores capacidades”

Actualmente Slim cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El empresario mexicano Carlos Slim Helú es la persona más rica de México y una de las 15 personas más acaudaladas del mundo, según el último ranking de Forbes. Y es que la fortuna del magnate es de USD 81 mil 200 millones, lo que lo coloca en la posición 16 entre las personas más ricas del mundo, y la persona con más dinero en toda Latinoamérica.

Slim logró aumentar su fortuna de manera notoria, a comparación del listado de Forbes de hace un año, cuando contaba con una fortuna estimada en USD 55 mil 930 millones. Esto quiere decir que del 2021 al 2022, aumentó su fortuna USD 25 mil 270 millones.

Slim es dueño de diversas empresas, que se han consolidado como algunas de las más importantes en México y el mundo, como América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa. El empresario estuvo casado por más de 30 años con Soumaya Domit Gemayel, quien fuera su esposa por más de 30 años. Con ella tuvo seis hijos: tres hombres y tres mujeres. Cada uno de ellos tiene puestos estratégicos en sus empresas. Por ejemplo, su hija Soumaya Slim Domit es vicepresidenta del Museo Soumaya; Johanna Slim Domit tiene una participación activa en la Fundación Carlos Slim, principalmente en temas de educación y salud, además de dirigir el programa Educación Inicial en Fundación Carlos Slim y de ser consejera en Grupo Samborns.

Por otra parte, Vanessa Slim Domit es preside la Asociación de Superación para México y América Latina (ASUME), la cual rige los programas de bienestar social de las fundaciones Telmex y Carlos Slim. Esto quiere decir que para Slim, sus hijas juegan un papel importante en sus empresas.

El magnate mexicano ha dado a conocer su punto de vista sobre el rol de las mujeres en las empresas. En el Woman´s Forum México 2016, por ejemplo, habló sobre el tema. “No cabe duda que ha habido grandes cambios en la humanidad, y grandes cambios en la función de la mujer en la sociedad, en su actividad, en su liderazgo, en todas las áreas que ha ido conquistando en muchos sentidos a través del esfuerzo de muchas mujeres que las antecedieron a ustedes, pero creo que nunca como hoy hay dos mujeres, en especial dos mujeres que son las líderes del mundo (...) las dos grandes líderes, una es la señora Merkel, de Alemania, que ha tomado liderazgo en Europa para todos los cambios que han sido necesarios hacer (...) y el otro, que creo que si se hiciera una elección en el mundo ganaría por mucho, es Hilary Clinton”, expresó en la conferencia.

“La mujer tiene las mismas o mayores capacidades que el hombre (...) ya no hace falta ese trabajo físico, entonces, como no hace falta ese trabajo físico, ya es un asunto de capacitación, de conocimiento, de educación, la mujer (...), en las escuelas, los datos que tenemos, desde hace varios años, pues tienen mejores calificaciones incluso que los hombres”, dijo el empresario en aquella ocasión.

Menciona que aunque existen algunas actividades más duras o más rudas, en donde posiblemente habrá menos mujeres involucradas, hay otras en donde hay más mujeres. “Por ejemplo, en el comercio hay más mujeres que hombres, el número de mujeres en la construcción creo que anda en 30% algo por el estilo, 25%, lo que quiero decir es que en esta nueva civilización las mujeres ya tienen un lugar preponderante, creemos que no se trata, nosotros, en lo personal, que no se trata de un asunto de cuotas, de repente veo: no, tiene que haber 20%, o en Estados Unidos es usual, cuota de minorías, entonces tiene que haber tanto de mujeres, tanto porcentaje de hispanos, tanto de afroamericanos”.

El empresario mencionó que él creía que la mujer “debe tener, o tiene ya, en México lo estamos viendo, acceso y oportunidades, quizás haya qué buscar algunas cosas también importantes, más, pero que se vuelva un asunto de capacidad, de preparación, de méritos y de gustos y deseos, qué vocación tienen, que intereses tienen, que talentos tienen”.

