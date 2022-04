“No me voy a mover”: padre del joven Hugo arremetió contra Alfredo del Mazo desde bloqueo en Naucalpan

foto twitter: @elcarlosbr.

Desde el bloqueo en Periférico Norte que se sostiene en protesta por el asesinato del joven Hugo, el padre del menor, Héctor Hugo Carbajal culpó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por la presunta inacción en el caso y de la presencia de presuntos grupos de choque en el lugar.

Carbajal, quien lidera el bloqueo en la importante vialidad de Naucalpan, aseguró que las autoridades movilizaron a granaderos al lugar para atentar en contra de menores de edad, contra quienes no pueden actuar por ley.

“Culpo directamente al gobernador Alfredo del Mazo, al procurador(sic) de Justicia de Apellido Cervantes, al secretario de Salud de apellido Fernández Clamón. En cada una de las instancias me han mandado gentes. Ahorita me mandaron a un grupo de choque queriendo atentar en contra de menores; el 80% de los participantes que acudieron de una forma voluntaria son menores”, aseguró Héctor Hugo.

Cerca de cumplir doce horas de bloqueo, el padre de Hugo aseguró que se mantendría firme en el lugar, pues manifestó que llegará hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por el asesinato de su hijo.

“No me voy a mover. Me pidieron un carril y no se los voy a dar. No me voy a mover hasta que no vea preso al asesino. Mataron vil y cruelmente a mi hijo y lo degollaron en el cuello. Espero que el gobernador me escuche: Alfredo del Mazo no te tengo miedo, si me mandas a matar más fácil alcanzo a mi hijo”, dijo.

Ricardo de la Cruz, Subsecretario General de Gobierno del Estado de México acudió la noche de este martes al lugar en el cual se mantiene el bloqueo a la circulación con la intención de entablar un diálogo con las personas que se manifiestan, lo cual fue rechazado por Héctor Hugo, quien exigió que se presente el presunto asesino de su hijo o altas autoridades mexiquenses.

“Este crimen artero no se va a quedar impune. El gobernador es una persona inepta. Pedí desde la mañana al gobernador, procurador (sic) y al secretario de Salud. A mí pónganmelo preso y yo me retiro”, sentenció el hombre.

La manifestación en Periférico Norte comenzó a las 9 de la mañana del 5 de abril a la altura del Parque Naucalli y de las Torres de Satélite, lo cual se realizó dos días después del asesinato del joven de 15 años, quien murió desangrado a causa de lesiones provocadas por una botella de vidrio.

De acuerdo con lo declarado por los familiares y amigos de Hugo, el joven fue atacado por un sujeto que se desempañaba como “cadenero” o guardia de seguridad en un centro nocturno de Naucalpan, al cual habría acudido la noche del sábado en compañía de sus amigos.

Tras una larga noche de celebración, el presunto asesino le habría solicitado al joven su salida del lugar, a lo cual se reusó, por lo que el agresor lo habría tomado del cuello para tratar de someterlo.

Posteriormente, el sujeto de alrededor de 35 años le habría roto una botella de vidrio en la cabeza, y posteriormente, sosteniendo el objeto punzocortante, procedió a someter nuevamente al joven, lo cual habría causado una herida en su cuello, la cual causó su muerte horas después.

El joven habría sufrido de la hemorragia durante una hora y media antes de ser trasladado a un hospital de la Secretaría de Salud, lugar en el cual falleció durante las primeras horas de la madrugada del sábado.

