“Hay que derrotar a este hombre”: Vicente Fox criticó a AMLO y pidió no votar en la Revocación de Mandato

El expresidente mexicano nuevamente invitó a la ciudadanía a no participar en el ejercicio de Revocación de Mandato (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

El exmandatario Vicente Fox Quesada nuevamente arremetió contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A través de su cuenta oficial de Twitter, el político de 79 años pidió a la ciudadanía no salir a expedir su voto durante la jornada de la consulta ciudadana de la Revocación de Mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Con un video, Fox Quesada indicó que su mensaje le “va a calar” al tabasqueño, ya que pidió hacer “vacío” durante la consulta ciudadana para “pegarle duro en su ego y en su soberbia”. “El vacío, no ir a votar, es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a este hombre y hay que empezar a derrotarlo por su terrible ego, por su gran soberbia y por lo mam*n y sangrón que es”, fue el mensaje que lanzó a la ciudadanía.

Sin embargo, esta no ha sido la primera ocasión que el expresidente se ha pronunciado en contra de la consulta ciudadana con la que se decidirá si López Obrador seguirá al frente del Ejecutivo federal o, por el contrario, será removido del cargo mediante el voto popular; pues previamente ha hecho llamados a la comunidad de Twitter para no asistir a las casillas para el ejercicio democrático con el fin de no participar “en la farsa”. ¡Déjenlo chiflando en su Palacio!”, indicó.

Fox exhortó a la ciudadanía a no votar en la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Sobre este tema, el expresidente ha apoyado las declaraciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien calificó la consulta como un “arma de extorsión política” y comparó al tabasqueño con Hugo Chavez, exmandatario de Venezuela y con el boliviano Evo Morales. Asimismo, ha respaldado a figuras como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ha protagonizado varios encontronazos con AMLO.

Hace algunas semanas, Fox Quesada mostró su apoyo al INE y respaldó las declaraciones en las que Córdova calificó como “tramposos” a todos los actores que han promovido la Revocación de Mandato pese a la veda electoral. “Si se siguen con las trampas, lo único que se va a provocar es que alejen a las y los ciudadanos de las urnas”, indicó el consejero presidente.

“(Los tramposos) son todos aquellos actores públicos que tiene prohibiciones en la ley y que están violando la ley. Son todos aquellos que pusieron reglas y hoy no les gustan y las burlan. Son todos aquellos que no tienen un compromiso democrático a los que se les han venido emitiendo medidas cautelares una y otra vez, que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral y que corroen el entramado democrático”, expresó Lorenzo Córdova.

El ex presidente mexicano mandó mensaje de apoyo al consejero presidente del INE (Fotos: Twitter/@VicenteFoxQue/INE)

Asimismo, el exmilitante del PAN se ha pronunciado en contra de Claudia Sheinbaum Pardo debido a su postura con respecto al INE. Durante la trde de este lunes 4 de abril, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) señaló que es “hora de cambiar” al INE y aseguró que es viable la propuesta para reformar que el López Obrador planteó para el órgano colegiado. Tras esto, Fox tildó a la mandataria capitalina como “lamebotas” y “rastrera”.

Otro aspecto que Fox Quesada ha criticado con creces es la rifa del avión presidencial, el cual recientemente fue recordado por el coordinador de los senadores de Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, Julen Rementería del Puerto y lo tildó como una “estafa aérea”. Al respecto, el expresidente mexicano ironizó con el siguiente tuit: “Votar en la revocación de mandato, es como esperar ganarte un avión en una rifa”.

SEGUIR LEYENDO: