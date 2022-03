Oposición en el Senado rechazó la propuesta de reforma electoral de AMLO: “Una muestra de desesperación”

Kenia López Rabadán y Julen Rementería aseguraron que AMLO no conseguirá modificar los órganos electorales (Foto: Senadores del PAN)

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Senado de la República aseguró que no votará a favor de la reforma electoral que propondrá, en los próximos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la rueda de prensa que ofrecieron los senadores este martes 29 de marzo, los panistas argumentaron que la idea solo muestra “la desesperación” del mandatario mexicano por destruir a las instituciones mexicanas.

En su tiempo en el micrófono, el líder de la bancada, Julen Rementería del Puerto, aseveró que, desde su perspectiva, lo que planea la administración federal es crear un nuevo consejo “a modo” en materia electoral.

“Yo considero o estamos pensando que lo que está es simplemente cumpliendo con su cometido de poder ir construyendo la argumentación a partir de lo hecho, de que los tribunales no le conceden las cosas porque no tiene la razón y no por ser el presidente se la van a conceder, sino porque en la ley no se lo permite hacer a los órganos que administran la justicia”, puntualizó el político veracruzano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que formulará una reforma en materia electoral (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

Asimismo, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, le mandó un mensaje al mandatario mexicano y le aseguró que no contará con los votos de su bancada.

Además, en su intervención, la legisladora por la Ciudad de México indicó que espera que la oposición se encuentre unida, ya que solo así podrían frenar los cambios que AMLO planea impulsar tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Esta obsesión por destruir al árbitro electoral lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario. No cuente con nuestros votos porque el bloque opositor y el Partido Acción Nacional seguirá defendiendo a las instituciones y seguirá defendiendo al pueblo de México”, expresó.

Julen Rementería habló sobre la investigación contra José Ramón López Beltrán (Foto: Senadores del PAN)

Finalmente, Rementería del Puerto tomó de nueva cuenta la palabra y apuntó que la propuesta del blanquiazul será en mejorar los puntos débiles con los que cuenta el instituto; sin embargo, rechazó que ésta tenga que ser radical y, menos, apuntar a su desaparición.

“Así que la propuesta de Acción Nacional es para (que) entre todos los que creemos en el INE, si se considera que puede ser perfectible se perfeccione, pero en ningún caso se destruya, simplemente se desintegre como es la propuesta del presidente, al parecer”, concluyó.

Los integrantes del "Grupo Plural" pidieron que se haga efectivo el artículo 89 constitucional (Foto: Twitter/@EmilioAlvarezI)

En tanto, el Grupo Parlamentario Plural (GPP) calificó a la propuesta como “un distractor más” por parte del mandatario mexicano, ya que argumentaron que se está dejando a un lado los problemas sociales de México.

El senador Germán Martínez fue quien hizo uso de la palabra sobre el tema y, ante los medios de comunicación, apunto a que el jefe de Ejecutivo busca que se olvide la masacre de Michoacán que aconteció el pasado 27 de marzo.

“La manifestación sobre el INE y el Tribunal Electoral de desaparecerlos es un acicate más para dividir y promover su Revocación de Mandato. Es un distractor más para no hablar de las muertes violentas en Michoacán”

AMLO apunta a reforma electoral sobre el INE (Foto: REUTERS/José Luis González)

La postura de los legisladores de la Cámara Alta respondió a las declaraciones que ofreció López Obrador la mañana de este 29 de marzo cuando anunció que, después de la Revocación de Mandato, presentará un propuesta de reforma constitucional en materia electoral.

De acuerdo a las declaraciones que ofreció, las modificaciones tendrán como objetivo, entre muchas otras cosas, que la ciudadanía elija a los consejeros electores y a los magistrados mediante procesos democráticos.

