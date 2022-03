Día Internacional del Derecho a la Verdad: qué se sabe de los sucesos más graves contra los derechos humanos en México

Foto: Karina Hernández / Infobae

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este 24 de marzo se conmemora el Derecho a la Verdad y se recuerda a las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de menores o torturas.

En México existen varios acontecimientos atroces que han marcado hasta la actualidad. Violaciones a los derechos Humanos que han sido realizadas por la corrupción en las intuiciones del gobierno mexicano y algunas otras por grupos delictivos que desde décadas anteriores imperan en el país.

Matanza de Tlatelolco 1968, Ciudad de México

Centenas de estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras universidades públicas, marcharon en la plaza de Las Tres Culturas en Tlatelolco con el objetivo de evidenciar la mala educación en México. El ejército desde lo alto de los edificios abrió fuego a los estudiantes.

Desafortunadamente hasta la actualidad no se sabe con exactitud cuántas muertes hubo, sin embargo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz horas después dijo que se habían registrado 26 muertos, mil 43 personas detenidas y 100 heridos.

La Matanza de Aguas Blancas, Guerrero

Grupos de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), camino a un mitin para liberación de Gilberto Romero Vázquez, también miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fueron interceptados por policías del estado de Guerrero cerca del vado de Aguas Blancas quien disparó indiscriminadamente a los campesinos quienes exigían a las autoridades mexicanas mejoras en las escuelas, acceso al agua potable y electricidad.

“Los peticionarios señalan que los recursos internos han sido ineficaces, puesto que ha existido falta de voluntad para efectuar una investigación seria de los hechos que se denuncian; que al no existir voluntad de investigar seriamente los hechos, así como de castigar a los responsables de los mismos y reparar el daño que éstos produjeron al derecho conculcado, no puede alegarse que no se hayan agotado los recursos internos, pues exigir dicho requisito en tales hipótesis carece de sentido y se convierte en una mera formalidad.”

Según el Informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos explica que se contradicen los hechos y hasta la actualidad el caso sigue impune, sin embargo, dicho documento especifica que hubo 17 muertos y varios heridos. Hasta la actualidad familias de los afectados se continúan manifestando exigiendo justicia.

Masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Según un artículo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 22 de agosto de 2010 el Cartel de narcotráfico “Los Zetas” asesinaron a 72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos.

Primero secuestraron para posteriormente asesinar a 58 hombres y 14 mujeres suramericanos. Sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie.

Las manifestaciones por este acontecimiento aún se realizan pues según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho aun existen 9 cuerpos sin identificar y aún hay familias que no tienen certeza si es su familiar el cuerpo que recibieron.

Fotografía del domingo 20 de noviembre de 2011, de soldados del Ejército mexicano que resguardan el municipio de San Fernando, ubicado en el estado mexicano de Tamaulipas, donde se registró una de las peores masacres en la historia del país. EFE/Juan Cedillo/Archivo

Ayotzinapa, Guerrero

La noche del viernes 26 de septiembre policías municipales secuestraron vivos a estudiantes de la Escuela Normal Ayotzinapa. Según las investigaciones se registraron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

Un artículo publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aunque se han organizado búsquedas y se ha pedido a países extranjeros su intervención en la investigación, no se ha dado con el paradero ni con todos los responsables de esta masacre.

“A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014″

SEGUIR LEYENDO