Dolor intenso y alteraciones en la menstruación: el efecto de la vacuna contra COVID-19 del que poco se habla

“Desde mayo mi periodo es completamente otro”

Cuando las personas reciben su vacuna contra COVID-19, el personal médico les explica que pueden tener efectos secundarios que van desde dolor en el brazo hasta fiebre e incluso náuseas, pero a las mujeres no se les dice que podrían tener algunas alteraciones en su ciclo menstrual.

Al mismo tiempo que las campañas de vacunación avanzaban, los testimonios de mujeres con cambios en su periodo menstrual comenzaron a surgir en redes sociales, principalmente en Twitter. También hubo quienes consultaron a sus familiares si estaban viviendo lo mismo y la situación se le planteó a especialistas médicos.

Infobae México reunió las voces de Alma Ochoa, Grecia Méndez, Ilse Becerril, Evelyn, Maricruz Flores y Zuri González, mujeres que notaron cambios en su ciclo menstrual tras vacunarse y también consultó tanto a la ginecóloga Yoali Palma como al ginecólogo Israel Bravo para construir un panorama que aborde estas alteraciones.

La menstruación se modificó gravemente en muchas mujeres tras la inmunización contra el coronavirus (Getty)

Los testimonios de estos radicales cambios van desde atrasos y aumento en el malestar por cólicos hasta modificaciones en el estado de ánimo de las mujeres, pues no comprendían por qué su ciclo menstrual se estaba alterando sin algún motivo en específico. Conforme las mujeres fueron compartiendo sus testimonios en redes, comenzaron a hilar el problema con la reciente vacunación.

Aunque se realizaron encuestas en diversos países para saber si las alteraciones en la menstruación estaban -o no- relacionadas a la vacunación, revistas como la de Obstetricia y ginecología (The Green Journal, Obstetrics & Gynecology) sólo reportaron que “sí había algo real”, pero no ahondaron en el bienestar individual de las mujeres ante estos cambios.

Las mujeres que compartieron su testimonio con Infobae México coincidieron en que los atrasos, modificaciones en el flujo, el regreso de malestares de la adolescencia -como el acné- e incluso dolores o intensificación de ciertos trastornos las afectaron significativamente, pues a algunas las tomó por sorpresa, otras sintieron que no habían sido orientadas correctamente y otras sólo conocían los testimonios de redes sociales.

Alma Ochoa tiene 23 años y explicó a este medio que, hasta antes de la vacuna, su periodo menstrual nunca había tenido modificaciones significativas, “tal vez me retrasaba uno o dos días pero no había mayor dificultad y de hecho me duraba una semana”, explicó.

Los cambios en la menstruación no figuran en la lista de efectos secundarios comunes tras la vacunación contra la covid-19 (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Aunque no tuvo ninguna modificación con las primeras dos dosis de la inmunización Sputnik-V, los cambios tras recibir el refuerzo la dejaron sangrando durante 20 días en pequeñas cantidades. Cabe señalar que Alma acudió a la sede de vacunación mientras estaba menstruando:

“Inicié con pequeñas manchas, sabes que el cuerpo te va avisando cuando vas a menstruar y pues ponía mis panti protectores o mis toallas y era como si no me bajara por completo, sólo eran una o dos manchas chiquitas en la toalla y conforme fueron pasando los días, era exactamente igual, sólo era como si reglara 3-4 ml y este sangrado me ha durado 20 días”. Ante los cambios, Alma acudió con su ginecóloga y le recetó vitamina K.

Además de la incomodidad y el sufrimiento que pueda representar tener alteraciones de este tipo, los efectos secundarios en la menstruación tras la vacunación contra el coronavirus si afectaron a la salud de las mujeres en forma notoria, incluso hubo quienes tuvieron modificaciones en su estado de ánimo.

“Puedo decir que este ultimo mes estuve muy emotiva, quería llorar por todo, me sentía mal, tenía un poco más de depresión, me he sentido un poquito más triste, pero trato que no influya en mis actividades diarias”, compartió Ilse Becerril, de 27 años.

Dolor, acné, retrasos y extensión del ciclo fueron solo algunas de las modificaciones (Getty)

Por otra parte, Grecia Méndez, de 27 años, compartió con Infobae México que tener problemas en su ciclo le remontó a las afectaciones que no vivía desde la adolescencia, sensación que también experimentó Evelyn, ya que tras la vacuna, su piel se vio perjudicada “Me siento como si estuviera en plena adolescencia, tengo mucho acné, demasiado acné, era un acné que hace mucho tiempo no tenía”, mencionó.

En el caso de Zuri González, de 24 años, la vacuna provocó que su ciclo menstrual durara menos, pasó de ser de 28 - 30 días a durar 20 -22. Además de que ahora experimenta el síndrome premenstrual antes de tiempo e incluso se le intensificaron los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada con el que vive:

“Desde que me las pusieron, la ansiedad que me daba era mucho más fuerte en los premenstruales y el tiempo que me estaba bajando, la primera vez no creí que fuera eso, pero también me empezó a bajar muchísimo (...) te juro que en esos primeros días después de que me pusieran la vacuna usaba en esos ciclos como de 5-6 toallas nocturnas porque pasaban dos o tres horas y se me manchaban completamente, me sentía super mal, era una cosa espantosa.”

Por otra parte, Evelyn, de 23 años, relató que desde que recibió su vacuna en mayo de 2021, su periodo nunca volvió a ser el mismo. En conversación con Infobae México detalló que comenzó a menstruar a los 10 años, aunque un par de veces había sufrido desajustes a causa de fuertes situaciones emocionales, nada había alterado totalmente su ciclo como la aplicación de la vacuna contra COVID-19, pues ella era regular desde los 15 años.

Los cambios en la menstruación no solo fueron incómodos, sino que realmente afectaron la salud de las mujeres (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Cuando me pusieron la primera dosis (Sputnik-V) empezó a complicarse todo para mí”, explicó. Su sangrado pasó de ser escaso y durar cinco días a ser abundante y prolongado hasta los siete días. Además vivió dolores “horribles”, pues días antes del sangrado, sentía que las piernas se le romperían, le dolían las rodillas.

En conversación con Infobae México, la ginecóloga Yoali explicó que como profesional, se siente inconforme ante la poca importancia que se le dio a este efecto secundario, ella mencionó que es consciente de que las vacunas salvan vidas, pero se dijo indignada ante la falta de información.

“Como profesional, me lastima mucho que no se le haya dado la importancia suficiente a algo que la mayoría de las personas con útero hacemos mes con mes y el no hablar de un tema hace que sea tabú”, explicó. Y es que en la salud, las personas tienen derecho a conocer ampliamente los efectos secundarios y posibles reacciones que pudieran presentar tras recibir medicamentos, vacunas o tratamientos.

Las mujeres afectadas por estos efectos secundarios expresaron que les causó extrañeza no haber sido advertidas o informadas(Foto: Twitter/@digna_mx)

Algunas mujeres aprovecharon sus redes sociales para señalar que la falta de enfoque de género en la medicina como disciplina -concretamente en los laboratorios-, provocaron que no hubiera una preocupación por el bienestar de las personas que menstrúan, esto bajo el entendido de que hay hombres trans que tienen su ciclo menstrual.

Maricruz Flores recibió la vacuna Sputnik-V y tras su aplicación, notó que sus hermanas tenían diversas alteraciones “Yo si dije ‘¿Qué onda? no se ve o nadie habla de esto como de las alteraciones que podemos tener nosotras en nuestro periodo porque a mis hermanas tuvieron desajustes más notorios y tenían más cólicos, entonces nadie nos comentó de eso”

En conversación con este medio, la ginecóloga y obstetra Yoali Palma destacó lo siguiente, en espera de que los fabricantes de vacunas evalúen y comuniquen lo que podría suceder en el futuro con sus productos:

“El gran problema es que ni siquiera se planteó desde un inicio el que pudiera ser un efecto secundario”

Cabe destacar que ninguna de las entrevistadas señaló que hubiera preferido no vacunarse; sin embargo, de acuerdo con la especialista en Medicina Materno Fetal, Yoali Palma, algunos grupos de personas antivacunas aprovecharon la información sobre los efectos secundarios para argumentar en contra de la inmunización.

La doctora Yoali Palma destacó la importancia de haber considerado a la menstruación entre los efectos secundarios (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

“Esto fue un arma de doble filo, porque los antivacunas usaron esto como bandera para inhibir la vacunación diciendo ‘¿Ven lo que causa esto? puede traer problemas de infertilidad con consecuencias en el momento de tener hijos o en tus hormonas’”, mencionó a Infobae México.

Cabe señalar que de las mujeres entrevistadas, únicamente Grecia Méndez explicó que recibió información en la sede de vacunación, “El personal médico solo menciona la advertencia de que puede haber cambios en el ciclo menstrual, pero no se habla más al respecto del tema o cómo atenderlo.”

Según la joven de 27 años, a pesar de que son varias mujeres las que se acercan a preguntar esa duda, la recomendación básica consiste en tomarse una pastilla como Buscapina para aliviar los síntomas de cólicos. Por otro lado, la mayoría de mujeres se enteraron de los cambios por las publicaciones de otras que ya habían recibido la vacuna.

También señaló como posible causa el hecho de que determinadas sustancias de la vacuna -sin importar la marca o el laboratorio- interfieren en el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis y ovarios, es decir, la “señalización casi perfecta de las hormonas que permite que nuestro cuerpo tenga un equilibrio”.

De esta manera, se entiende que “las posibles alteraciones hormonales pudieran existir porque estas sustancias secundarias a la vacunación para generar anticuerpos podían desequilibrar este eje descrito”. La realidad es que tanto el ginecólogo Israel Bravo, quien labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como la doctora Yoali Palma coincidieron en que aún es muy pronto para saber si podría ser un fenómeno psicológico, pues se la ciencia necesita realizar estudios para determinar una causa definitiva.

Finalmente, la ginecóloga Yoali señaló que los cambios en la menstruación no tendrían porqué durar demasiado, ya que podría ser indicador de “una mala coincidencia” con otras condiciones como la falta de vitamina D, el ovario poliquístico o el hipotiroidismo. Ante el posible escenario, recomendó a las mujeres que no han tenido un retorno a la normalidad en su ciclo que acudan con una o con un especialista. Incluso explicó a este medio que algunas de sus pacientes olvidaron que acababan de comenzar un tratamiento hormonal y asociaron los cambios a la vacuna.

