Jesús Zambrano respaldó a Azucena Uresti tras señalamientos de AMLO: “No soporta las críticas”

Jesús Zambrano respaldó a la periodista Azucena Uresti tras los señalamientos de AMLO (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldó a la periodista Azucena Uresti tras los señalamientos que hizo este miércoles 9 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que tras amanecer días antes de la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer recintos históricos de la Ciudad de México (CDMX) blindados con vallas de metal de casi tres metros de altura, la periodista crítico el blindaje y señaló que “la Ciudad de las libertades es hoy una Ciudad amurallada”.

“Hay tres capas de capas metálicas que resguardan Palacio Nacional; son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo, lo mismo la Catedral Metropolitana, lo mismo el Palacio de Bellas Artes, lo mismo la representación del estado del gobierno de Nuevo León, el Hemiciclo a Juárez”, acusó.

Durante su noticiero, la conductora también cuestionó que el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, supervisó personalmente las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional.

López Obrador arremetió contra Azucena Uresti (Foto: IG @azucenau/ ig @Lopezobrador)

Por ello, en su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador arremetió contra Azucena Uresti, a quien acusó de estar transmitiendo desde las instalaciones de Milenio, que también habían sido protegidas por las protestas.

“Hasta chistoso porque se quejaba de que se estaba amurallando la Ciudad y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección”, expresó López Obrador entre risas.

El mandatario agregó que Uresti es similar a periodistas como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva o Carlos Loret de Mola. “Es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza. Esto es lo que padecemos a diario y es general”, sostuvo.

Por la mención durante la tradicional mañanera, la periodista no se quedó callada (Foto: Captura de pantalla/ TW @azucenau)

Por la mención durante la tradicional mañanera, la periodista no se quedó callada y desde su cuenta de Twitter respondió al presidente de la República: “No señor Presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos”.

Las respuestas de apoyo hacia la comunicadora rápidamente aparecieron en redes sociales, entre ellos, la del perredista Zambrano Grijalva, quien declaró que el mandatario federal no soporta las críticas, por lo que ataca a los periodistas y medios de comunicación que “defienden la verdad”.

“Andrés Manuel López Obrador actúa con soberbia, no soporta las críticas, para él todo viene de grupos de interés. Nuevamente se lanza y ataca a periodistas y medios de comunicación que hablan con la verdad. Mi solidaridad plena con la gran periodista Azucena Uresti. #PrensaLibre #YoConAzucena”

Zambrano Grijalva declaró que el mandatario federal no soporta las críticas (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Al igual que el líder del Sol Azteca, el polémico integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, manifestó: “¿Y, ahora, con qué pend*jada salió este señor? Toda mi solidaridad con Azucena. Ya párele, presidente. Haga su trabajo y deje a los periodistas en paz”.

Mientras que la senadora del blanquiazul, Lilly Téllez, calificó a la periodista como una profesional, por lo que exigió al jefe del Ejecutivo disculparse públicamente con la comunicadora.

“La periodista Azucena Uresti es una profesional. Le exijo al Presidente que se disculpe públicamente con ella por calumniarla. Ya basta del abuso y de la cobardía de atacar a una ciudadana de bien y en cambio felicitar al crimen organizado con todo el peso oficial de la mañanera”

SEGUIR LEYENDO: