“Aguanto eso y más”: López-Dóriga se defendió ante los embates de AMLO

Fotos: Moisés Pablo/Cuartoscuro // Twitter/@lopezdoriga

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador AMLO), mencionó en varias ocasiones al periodista Joaquín López-Dóriga durante su más reciente conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Lo anterior luego de presentar a diversos personajes de la prensa mexicana que dieron cuenta del blindaje de la Ciudad de México ante la marcha del 8M, pues con vallas defendieron edificios, monumentos, etcétera.

Las comparaciones fueron entre la cobertura de Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, y al presentador mencionado.

“Es como López-Dóriga”; “como diría López-Dóriga, la nota es la nota” y “Si me pongo a ver lo que iba a decir López-Dóriga (...) con ellos nunca quedo bien”, fueron las frases más destacadas.

Joaquín López-Dóriga (Foto: Cuartoscuro)

“De comentaristas de este tipo está lleno México. No hay de otros. Todos tienen esta misma concepción, y reciben consigna o están al servicio de grupos de intereses creados. Sí hay una prensa distinta, pero es minoritario, en las grandes empresas domina esto”, añadió.

En este sentido, para su más reciente columna en el diario Milenio, López-Dóriga etiquetó los constantes señalamientos a la prensa como distractores para olvidar la denominada Casa Gris.

Fueron, en total, tres menciones en contra del periodista, como lo contó en su texto, más una que anexó de la semana pasada.

Esto, dijo, “ya es un asunto que va más allá de un demócrata y lo coloca en otro terreno”; sin embargo, su repuesta fue dura al retarlo a “seguir con su ofensiva”, y aseverar que “yo aguanto eso y más en este y en cualquier terreno. Usted lo sabe”.

Joaquín López-Dóriga (Foto: Cuartoscuro)

Azucena Uresti se defendió ante acusaciones de AMLO

La periodista Azucena Uresti, por su parte, se defendió después de que, durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera contra ella por señalar las vallas colocadas en zonas principales de la CDMX previo a la manifestación del 8M.

Todo comenzó cuando el mandatario del país mostró un fragmento del noticiero en Milenio conducido por la periodista. En donde se escucha a Azucena señalar que el gobierno decidió colocar protección a los edificios para resguardarlos durante la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, en el audiovisual se observa un recorrido por lugares como Bellas Artes, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Banco de México, Hemiciclo a Juárez, entre otros. Señaló además que Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, supervisaba la obra.

AMLO arremetió contra Azucena Uresti (Foto: Twitter)

AMLO, por su parte, destacó durante la conferencia mañanera que ese era el trabajo del general y ahondó en que el edificio donde trabajaba Uresti también fue resguardado de esta forma.

“Ese es el edificio de Milenio y ellos pidieron que se les protegiera y desde ahí está ella transmitiendo (...) es una falta de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía para decirlo con claridad”, sentenció.

Debido a la mención, Azucena no se quedó callada y desde su cuenta de Twitter respondió al presidente de la república.

“No señor Presidente @lopezobrador_ yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos”, escribió.

