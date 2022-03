Agredieron con disparos a candidata de Morena en Xoxocotlán, Oaxaca

Dos hombres y una mujer resultaron lesionados, por lo que levantaron una denuncia contra quienes resulten responsables (Foto: Twitter/@TaniaLopezXoxo)

Tania López López, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la presidencia municipal de Xoxocotlán, Oaxaca, dio a conocer que su brigada de campaña fue agredida con disparos la noche de este miércoles 9 de marzo.

Por medio de sus redes sociales, la política publicó un video al lado de las tres personas lesionadas y lo acompañó con un mensaje para reprobar el hecho, por lo que exigió a las autoridades realizar las averiguaciones pertinentes para encontrar a los culpables y castigarlos conforme a la ley.

“Repruebo públicamente los actos de violencia dirigidos hacia mi persona y hacia mi equipo de trabajo, no permitiremos que Xoxocotlán se llene de sangre, exijo se hagan las averiguaciones correspondientes y se sancione a los responsables. ¡Los buenos somos más!”, escribió.

En el metraje, López López agradeció a sus tres colaboradores lesionados por “poner el cuerpo” para defenderla durante el ataque. Asimismo, reconoció que en el momento no sabía lo que pasaba, sólo fue jalada por una persona que buscaba agredirla físicamente.

La agresión se dio durante el primer día de campaña de la morenista (Foto: Twitter/@TaniaLopezXoxo)

Uno de los hombres mostró su playera completamente ensangrentada y su mano con heridas de un arma que le abrió una sección del cuello. Mientras tanto, la morenista aseguró que estos actos no los van a asustar ni debilitar en su camino para conseguir la presidencia municipal de Xoxocotlán.

Finalmente, sentenció, con la voz entrecortada, que este ataque no se va a quedar, pues presentará las denuncias correspondientes. Además, afirmó que no permitirá que vuelvan a atentar contra su vida y la de sus colaboradores.

“Sé que esto era para mí y no, no vamos a permitir que nos quieran quitar lo que estamos luchando. Santa Cruz Xoxocotlán va a tener su elección que le corresponde, y tampoco vamos a permitir que nos quieran robar lo que hemos obtenido. Vamos a ganar, pero no podemos permitir este acto de injusticia”, sentenció Tanía López.

Otros metrajes que comenzaron a circular en redes sociales evidenciaron el momento en el que los tres lesionados, dos hombres y una mujer, son acompañados por otros compañeros de brigada a varios automóviles para ser trasladados al hospital y recibir atención médica.

Sus acompañantes sostienen un pañuelo en los cuellos para detener el sangrado provocado por las heridas, las cuales, según le comentó una de las víctimas a los médicos, fueron causadas por diábolos, por lo que no resultaron ser de gravedad.

Los integrantes de la brigada fueron baleados por presuntos sujetos ligados al candidato de Va X México (Foto: Twitter)

Finalmente, en un breve encuentro con los medios, Tania López culpó al candidato de Va X México, Inocente Castellanos, de haber enviado a un grupo de sujetos a amedrentarla y agredirla. “No se vale eso”, dijo.

Este ataque se registró el mismo día que Tania López López inició su campaña electoral en Santa Cruz Xoxocotlán. A lo largo del día, recorrió los pueblos de La Dolorosa y la Cruz para buscar el apoyo del electorado en su objetivo por convertirse en alcaldesa el próximo 27 de marzo.

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que uno de los problemas que combatirá será la inseguridad en el municipio, misma que intentará solucionar con la instalación de cámaras de seguridad y capacitación del cuerpo policial.

También prometió el abastecimiento de agua a los ciudadanos, propuesta que cumplirá, ha mencionado, con la perforación de un pozo de agua. Otro de los puntos que realizará es la obtención de nuevos camiones compactadores de basura, así como la implementación de programas para el desarrollo urbano y el bienestar social.

“Nuestro proyecto representa un gobierno de propuestas para atender de manera inmediata las necesidades sociales”, sentenció López López durante su inicio de campaña que provocó la agresión en su contra y la de su brigada.

