Quirino Ordaz fue ratificado como embajador de México en España

Quirino Ordaz Coppel se desempeñará como embajador de México en España (Foto: Cuartoscuro)

Durante la tarde de este 8 de marzo, el Senado de la República ratificó a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. Con una mayoría de 73 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, rindió protesta para ejercer el cargo pese a que integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron sobre su expulsión de la fracción tricolor si aceptaba el nombramiento del Gobierno Federal.

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la meda directiva Senado, usó su cuenta oficial de Twitter para desearle éxito durante su trayectoria como embajador a quien también asumirá el cargo de representante diplomático ante el Principado de Andorra y representante permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo (OMT).

“El Senado Mexicano ratificó la designación de Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México en España (...) Que tu desempeño sea exitoso y eficaz en el fortalecimiento de los lazos de nuestros pueblos”, escribió la extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La presidenta de la mesa directiva en el Senado ratificó a Quirino Ordaz como Embajador de México en España (Foto: Twitter/ @M_OlgaSCordero)

Cabe recordar, que el exgobernador fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para asumir el cargo diplomático desde el pasado 11 de septiembre del 2021. Cuando hizo la propuesta, el tabasqueño comentó que Quirino Ordaz tendría la encomienda de restablecer las relaciones a plenitud entre México y España “a partir del respeto mutuo, que no nos vean como actuaban porque se los permitían los gobiernos neoliberales, que no nos vean como tierra de conquista”.

Una de las figuras que felicitó a Ordaz Coppel fue Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México (Edomex), quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para extender su felicitación. “Felicito a Qurino Ordaz Coppel por su nombramiento como Embajador de México en España. Estoy seguro que representará a nuestro país con compromiso, responsabilidad y profesionalismo. Enhorabuena”, escribió el mandatario estatal.

Recientemente, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI reclamó a los gobernadores que aceptaron cargos diplomáticos de la Cuarta Transformación (4T).

Las declaraciones fueron emitidas durante su participación en los festejos por los 93 años de la fundación de esta organización política. Cuando subió a la tarima aludió a los casos de Claudia Pavlovich, Quirino Ordaz y Carlos Miguel Aysa, quienes trabajarán con el Gobierno Federal por instrucciones de López Obrador.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI reclamó a los gobernadores que aceptaron cargos diplomáticos de la Cuarta Transformación (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“La distinción más grande que puede tener un priista es servirle a México desde su partido. Quienes terminen una encomienda, que regresen a trabajar con las miles de mujeres y hombres que han dado todo por el partido sin dar nada a cambio (...) Se pueden cometer errores, se puede corregir lo que se hizo mal, lo que nunca esperaría la militancia es que fueran tan ingratos con el partido que les dio todo”, comentó Alito Moreno como mensaje hacia los “desertores” del PRI.

Por su parte, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del partido tricolor en el Senado de la República descartó que en los comicios de este año se pueda repetir el escenario en el que un gobernador como Quirino Ordaz Coppel, acepte invitaciones para asumirse como embajadores.

Asimismo, precisó que siguiendo tales criterios, senadores priístas no respaldarían la designación que hizo López Obrador, mucho menos cuando desde Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dieron la instrucción de promover la reforma eléctrica impulsada por AMLO, ya que no coinciden con dicho proyecto impulsado por el tabasqueño.

“No podíamos darle nosotros el apoyo a alguien que va a ir a defender reformas con las que no estamos de acuerdo, que creemos que le van a hacer daño al país y que el PRI no puede respaldar esas reformas, aquí lo hemos dicho en el Senado y no lo vamos a apoyar”, indicó el extitular de la Segob.

SEGUIR LEYENDO: