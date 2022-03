Tragedia en Querétaro: Mikel Arriola será llamado a comparecer en San Lázaro

Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Derivado de los incidentes violentos ocurridos en el Estadio Corregidora durante el partido de fútbol entre Los Gallos Blancos de Querétaro contra Atlas, Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, será llamado a comparecer ante la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y es que este lunes 7 de marzo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja acordó crear una mesa de trabajo emergente a raíz de los incidentes que perturbaron la paz pública el sábado 5, mismos que dejaron 26 hospitalizados (cinco de ellos de gravedad).

A través de sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, diputado por Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Jucopo, informó que la Junta acordó instalar una mesa de trabajo que tenga como propósito investigar los acontecimientos violentos presentados durante lo que debió de ser un evento familiar.

Al menos 22 heridos se registraron tras la batalla campal desatada entre las barras del Querétaro y el Atlas en el estadio Corregidora; autoridades descartan muertos

De acuerdo con el militante del partido naranja, los integrantes de la Junta de Coordinación Política plantearon “instalar una mesa de trabajo respecto a lo acontecido en el Estadio Corregidora, de Querétaro”.

“Este problema pasa por las ausencias y omisiones del Estado y por ello el primer punto sería convocar a Mikel Arriola a un diálogo”

El diputado señaló y reconoció que existió un ambiente de concordia por parte de todas las bancadas representadas en la Jucopo para que la propuesta sea aprobada, pues, según él, imperó el criterio unificado en favor de la construcción de la paz.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, se reunió con Mikel Arriola y el dueño de los Gallos Blancos (Foto: Twitter/@makugo)

“Reconozco el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas a esta propuesta y la disposición de todos los grupos parlamentarios para trabajar en este tema sin colores partidistas. Hay que llenar los vacíos del Estado con sentido común y voluntad”, agregó en el hilo de Twitter que publicó alrededor de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Cabe destacar que el presidente de la Liga BBVA MX se ha mostrado dispuesto a cooperar con las autoridades gubernamentales, pues al día siguiente de lo ocurrido, Arriola Peñalosa se reunió con Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), para establecer un plan de acción para investigar lo ocurrido y prevenir acontecimientos similares.

“Me reuní con Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, y Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro, para continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión. Nadie quedará impune”, señaló en redes sociales Kuri González.

Tragedia Querétaro-Atlas: "No se responsabilizará a Mauricio Kuri por la trifulca", AMLO (Video: Gobierno de México/YouTube)

En consecuencia al encuentro, el presidente de la Liga, dijo que la culpa no fue del gobierno de Querétaro, de hecho, trabajará junto con éste para la pronta impartición de justicia; tras anunciar de una pausa de la liga, buscará la mejor forma de reactivarla; también investigará a la empresa privada de seguridad del Estadio, esto en virtud de que no se repita esto nuevamente; asimismo, señaló que no se podrá utilizar el estadio en tres partidos. Finalmente, aseguró que se trata de un evento aislado pero que se actuará en consecuencia.

Finalmente, respecto al problema de la responsabilidad sobre lo ocurrido en el estadio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la administración de Kuri González no debe de ser identificada como responsable de los actos violentos.

“Nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo: está informando bien. Debe llamarnos la atención lo que se maneje en redes sociales, sin afán de censura […] Ver las cosas con mucha objetividad. No hacer apología a la violencia”, declaró durante la conferencia matutina del lunes.

SEGUIR LEYENDO: