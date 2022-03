Beatriz Gutiérrez Müller dejó en claro su apoyo a AMLO: “A mucha honra de López Obrador”

La escritora aseguró que porta con orgullo los apellidos de su esposo (Foto: EFE/Presidencia de México)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller dejó en claro el gran cariño y apoyo que le tiene su esposo y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al afirmar que se siente orgullosa de portar los apellidos del Jefe del Ejecutivo.

Estas declaraciones de Gutiérrez Müller se dieron el pasado 2 de marzo en el marco del 193 Aniversario Luctuoso Doña Josefa Ortiz de Domínguez, recordada como La Corregidora, quien fue pieza clave durante levantamiento armado que lideró Miguel Hidalgo y Costilla para que se pudiera consumar la Independencia de México en 1810.

Desde Paseo de la Reforma, la académica estuvo acompañada de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de Justicia de la capital del país, Ernestina Godoy Ramos; la Secretaria de Cultura en CDMX, Claudia Curiel de Icaza y la secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gómez Saracíbar.

El aniversario luctuoso de "La Corregidora" se llevó a cabo en Paseo de la Reforma en CDMX (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Durante su participación, Gutiérrez Müller enfatizó el apellido de Miguel Domínguez, esposo de La Corregidora, debido a que “hoy en día se puede nombrar a una mujer sin necesidad de marcar su apéndice matrimonial o conyugal”.

“Las mujeres hemos ido demostrando desde hace ya un buen tiempo que más allá de nuestras relaciones personales familiares o de alguna otra representación, somos y valemos por lo que hacemos, decimos, o incluso, por lo que que callamos”, declaró la escritora.

Tras hablar acerca del gran papel que desempeñó Josefa Ortiz de Domínguez dentro de la Independencia de México, la también presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México reconoció que gracias a La Corregidora, hoy en día cientos de mujeres ocupan cargos públicos de alta importancia.

“A mucha honra pueden decir que yo soy Beatriz Gutiérrez de López Obrador, a mucha honra; si me dicen solo por mi nombre, también, porque ese es el que me pusieron mis padres. Soy, para ustedes, como lo han escuchado, a lo mejor algunos ni lo escucharon, soy una servidora de la nación de la forma más simple y sencilla que he podido hacerlo y, si es posible que lo pueda seguir haciendo, para servir a mi país desde donde me toca: desde mi casa, apoyando comprometidamente a mi esposo con unas grandes responsabilidades para transformar este país”, comentó.

AMLO y Beatriz Gutiérrez iniciaron su relación en 2006 (Foto: Facebook-Instagram/Beatriz Gutiérrez Müller)

Por su parte, Claudia Sheinbaum coincidió con Gutiérrez Müller con respecto a portar los apellidos de su esposo. Sin embargo, también mencionó es importante llevar el nombre propio.

“Mujeres como ella, nos animan, nos dan valentía, nos recuerdan a todas las niñas, a todas las jóvenes que la lucha por la justicia y la dignidad del pueblo de México pasa por el reconocimiento de ser mujeres y luchar por nuestros Derechos, pero sin olvidar, jamás, que la Soberanía del Pueblo de México, su Independencia y la Justicia son parte esencial y sustantiva de esta lucha”, declaró la mandataria capitalina.

Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO iniciaron su relación en 2006, pero desde un par de años atrás ya eran cercanos debido a que la escritora comenzó a trabajar con el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Doce años antes de que López Obrador ocupara la presidencia, la revista Quien entrevistó a Gutiérrez Müller y habló acerca del rol que ocupa la esposa del Jefe del Ejecutivo: “El papel de primera dama… debe ser marginal. No por falta de capacidad o poca inteligencia, sino porque la persona elegida es el señor, no la señora”.

