Comunidad ucraniana protestó en la embajada rusa de la CDMX por tercer día consecutivo

La comunidad ucraniana en México se reunió por tercer día consecutivo para exigir el cese a la ocupación que el ejército ruso ha encaminado en su país (Video: Twitter/@polimniaromana)

En medio de la tensión que ha generado la invasión del ejército comandado por Vladimir Putin a Ucrania, la comunidad de ciudadanos de dicho país con residencia en la Ciudad de México salió a protestar. Por tercer día consecutivo un contingente de personas se congregó en las inmediaciones de la embajada de Rusia para exigir el cese de las agresiones que se han cobrado la vida de más de un centenar de ciudadanos en el país europeo.

“¡Fuera Putin de Ucrania. Fuera Putin de Europa!”, fue el grito común que casi 200 personas corearon durante la mañana de este sábado 26 de febrero en el inmueble ubicado en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que, en conjunto con las comunidades habitantes en otros países del mundo, han dado a conocer su rechazo al avance y los bombardeos que el ejército ruso ha encaminado en las últimas horas.

Entre las consignas que emitieron, así como las exigencias, figuró la petición a otros países del mundo por endurecer su postura ante el gobierno de Vladimir Putin. Aunque hasta el momento la única respuesta de gobiernos como el de Joe Biden, en Estados Unidos, ha sido la imposición de sanciones económicas, las personas manifestantes solicitaron la ruptura de relaciones diplomáticas así como la expulsión de funcionarios de las sedes y embajadas.

De acuerdo con el último informe de inteligencia, el ejército ruso se encontraba a 30 kilómetros de Kiev (Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS)

Al sitio también asistieron algunos ciudadanos mexicanos como gesto de solidaridad con la situación que atraviesa el país europeo. De igual manera, transeúntes y automovilistas que transitaban por el circuito interior se unieron al acto efímeramente al sonar las bocinas de sus automóviles o aplaudir la postura de los manifestantes.

Las movilizaciones comenzaron el 23 de febrero de 2022, cuando la amenaza de Vladimir Putin por encaminar una invasión al territorio vecino tomó mayor fuerza. No obstante, un día después de que se registraron las primeras explosiones en ciudades como Donetsk y Kiev, los contingentes de ciudadanos ucranianos en la Ciudad de México comenzaron a nutrirse de forma significativa y acudieron a otros lugares como el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma.

Y es que a lo largo del 24 de febrero, las fuerzas militares de ambos bandos comenzaron a desplegarse en algunas zonas de Ucrania. Mientras los soldados invasores buscan arribar a la capital del país, el ejército ucraniano así como algunos ciudadanos que han mostrado voluntad para sumarse a la lucha han encaminado sus esfuerzos por frenar lo más posible el avance.

Ciudadanos en Kiev han acudido a las instalaciones del metro para resguardarse de los ataques (Foto: Emillio Morenatti/AP)

Durante las manifestaciones, algunos integrantes del contingente dieron declaraciones a los medios de comunicación. “Nosotros no sabíamos que iba a suceder una guerra así. No pensábamos que podríamos llegar a este punto, entonces, algunos pensaban que iban a entrar solamente a la zona de Donbás, pero no que lo harían por varias partes de Ucrania”, fueron las declaraciones de una de las manifestantes.

Luego de la petición que Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania, realizó al gobierno de México por fijar una postura contundente, Juan Ramón de la Fuente emitió un posicionamiento. “México condena los actos de agresión perpetrados por la federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Reconocemos la soberanía, independencia política y la integridad territorial de Ucrania”, pronunció ante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En medio del conflicto, el presidente de Ucrania, Volodimír Zelenski, advirtió que el ejército rival podría ingresar a Kiev durante la madrugada del 27 de febrero. En tanto, de acuerdo con las más recientes actualizaciones, podría haber un ataque aéreo masivo sobre la ciudad luego de haber fracasado el viernes en su intento por tomar la capital.

