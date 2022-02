Qué productos podrían subir de precio en México por el ataque de Rusia a Ucrania

Según especialistas, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría tener repercusiones en el costo de los combustibles en México y el mundo (Foto: EFE/Enrique Contla/Archivo)

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado en las últimas semanas, por lo que las especulaciones sobre posibles afectaciones que habrá en México, derivadas de las tensiones entre ambos países de Europa del este, también se han hecho presentes en las discusiones que giran en torno a la reciente decisión de Vladimir Putin para invadir Ucrania.

Recientemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el conflicto no tendrá repercusiones en el mercado de los hidrocarburos debido a que no habrá impacto en el precio de los combustibles y explicó que el Gobierno de México tiene los contratos necesarios para recibirlos.

Sin embargo, diversos analistas han apuntado que las variaciones en los tipos de cambio que ha generado el conflicto tendrán un golpe directo en los costos de la gasolina y el gas a nivel internacional, lo cual traería como consecuencia un alza en los porcentajes de inflación a nivel global, incluyendo a México. Tan solo en el país, los niveles de inflación nuevamente superaron el 7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), situación que podría prolongarse por el conflicto bélico.

Vladimir Putin informó sobre operaciones militares en Ucrania (Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Según especialistas, el precio de la gasolina aumentaría debido a que Rusia dejaría de suministrar combustible a Europa, por lo que Estados Unidos sería el principal abastecedor y dejaría a otros importadores, como es el caso de México, con precios elevados ante la alta demanda energética.

Otro impacto en la economía derivado de las tensiones entre Rusia y Ucrania sería en los elevados costos de los precios en el suministro de fertilizantes nitrogenados. Esto debido a que, de acuerdo con Expansión, México fue el sexto mayor importador de fertilizantes nitrogenados del mundo y el séptimo en el compuesto químico de urea, siendo Rusia el principal origen de las compras del país al exterior.

De esta forma, “un eventual conflicto entre Rusia y Ucrania podría limitar el suministro global de fertilizantes y, por ende, elevar los precios a un nivel incluso mayor al registrado en el 2021″, explicó para la revista financiera Adrián Duhalt, investigador posdoctoral en temas de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice, Houston.

Por su parte, Kenneth Smith, exjefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), indicó en entrevista con Milenio, que otro de los problemas en la economía mexicana en consecuencia del conflicto es el incremento en el precio de los granos y cereales como trigo y arroz, entre otros; lo cual podría traducirse en alza de los costos a los consumidores dependiendo de la duración del problema bélico.

Otro de los productos que tendría un incremento tras el conflicto de los países de Europa del este (Foto: REUTERS/Jose Torres)

AMLO aseguró una estrategia ante el conflicto entre Rusia y Ucrania

Este jueves 24 de febrero, AMLO aseguró que México ya tiene un plan para mitigar los estragos que el conflicto entre Ucrania y Rusia pueda causar en la economía internacional y en específico en el país. Dijo tener un plan para que recursos como el gas y la energía eléctrica no aumenten su precio.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no lo requieran, para evitar el aumento en los costos”, compartió.

Además, en el marco del inicio de los ataques armados en el este de Europa, el presidente reafirmó la postura mexicana ya expresada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón: evitar la guerra y solucionar los problemas por la vía diplomática.

“En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra”, expresó el tabasqueño.

