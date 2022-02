Elecciones 2022: quiénes son los candidatos al gobierno de Quintana Roo

Candidatos a la gubernatura de Quintana Roo en elecciones 2022 (Fotos: Twitter:@velezizquierdo/@LauFdzOficial/@Hendricksles/@DrJLPech/Facebook/Nivardo Mena)

El próximo 5 de junio de 2022 los mexicanos volverán a las urnas para participar en las elecciones ordinarias en seis estados de la República: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.

En el caso de Quintana Roo, también se buscará 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 de representación proporcional, sin embargo, entre polémicas y cambios de bandos, los partidos han hecho que la atención se centre en algunos de los candidatos que competirán por la gubernatura del estado.

¿Quiénes son los aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo?

Mara Lezama, candidata de Morena y el Partido del Trabajo

Mara Lezama, candidata de Morena y el Partido del Trabajo (Foto: Archivo)

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, nació el 29 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México; comunicóloga, periodista y política mexicana es militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde el 2015.

En 2018 Lezama ganó la elección para presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, y en 2021 fue reelegida para el mismo cargo, aunque esta vez con la integración de los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

La gestión de la morenista concluiría en 2024, sin embargo, se verá obligada a pedir licencia al puesto para poder competir por la gubernatura de Quintana Roo por la alianza “Juntos haremos historia por Quintana Roo”.

Laura Fernández, candidata del PRD y el PAN

Laura Fernández, aspirante de PAN-PRD a gubernatura de Quintana Roo (Foto: Twitter / @LauFdzOficial)

Laura Lynn Fernández Piña, de 50 años de edad, es originaria de Torreón, Coahuila. Estudió Mercadotecnia por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco, y actualmente es diputada federal para el periodo 2021-2024 por el distrito cuatro de Quintana Roo.

La legisladora se puso en el ojo del huracán en fechas recientes, cuando dejó la bancada del Partido Verde al asegurar que ya no había espacios para tener mayor desenvolvimiento y crecimiento.

Ha formado parte activa del PVEM y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al grado de ser precandidata a la presidencia municipal de Benito Juárez en Quintana Roo, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 del mismo estado y finalmente presidenta del PRI en Cancún.

Además, del año 2008 a 2011 se desempeñó como Diputada local en la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, donde fue presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Leslie Hendricks, candidata del PRI

Leslie Hendricks, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI (Foto: Twitter/@Hendricksles)

Hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, Leslie Hendricks Rubio estudió la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac de Quintana Roo.

Se ha desempeñado como Rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún de 2008 a 2015 y directora del patronato de DIF en Quintana Roo de 2003 a 2005. Se desempeñó como diputada local entre 2016 a 2019, representando a Chetumal, por parte del Partido Revolucionario Institucional, al cual perteneció su padre.

Durante su registró como precandidata el pasado 26 de enero, Leslie Hendricks se describió como “mujer, hija y también madre, he hecho mi vida con limpieza y soy responsable de mis acciones y de mis decisiones. Me he preparado profesionalmente y aspiro a representar a los priistas y al PRI porque aquí he crecido y soy parte de ustedes. Quiero ser la candidata de las mujeres, pero también de los jóvenes, de los campesinos, de los obreros, de los locatarios y de los taxistas”.

José Luis Pech Várguez, candidato de Movimiento Ciudadano

José Luis Pech Várguez, candidato de Movimiento Ciudadano (Foto: Tw @DrJLPech)

José Luis Pech Várguez nació el 25 de enero de 1954 en Mérida, Yucatán; senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscó, en 2016, la candidatura al gobierno de Quintana Roo, llevándose el tercer lugar.

Para la elección del próximo 5 de junio, el morenista intentó buscar una vez más la candidatura, pero tras la encuesta de opinión que el partido guinda realizó entre militantes y simpatizantes, se ubicó como el segundo aspirante mejor posicionado, detrás de Mara Lezama.

Ante esto, el legislador anunció en sus redes: “He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde (PVEM) y Morena a la gubernatura; y sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos ni escucharnos”.

Por ello, luego de que el actor y empresario Roberto Palazuelos retiró su precandidatura, la Asamblea Electoral Nacional del partido Movimiento Ciudadano lo eligió como su candidato oficial a la gubernatura.

Nivardo Mena, candidato de Movimiento Auténtico Social

Nivardo Mena, candidato de Movimiento Auténtico Social por Quintana Roo (Foto: Facebook/Nivardo Mena)

El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva, se convirtió el pasado 3 de febrero en el candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Auténtico Social (MAS).

Se desempeñó como regidor y luego alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas por el Partido del Trabajo, para después integrarse a las filas del Partido Acción Nacional. Actualmente tiene una empresa de transporte marítimo que se encarga del cruce entre Chiquilá y Holbox.

