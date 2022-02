Lilly Téllez interrumpió un debate parlamentario para hablar de la nariz de José Narro

Lilly Téllez exhortó a José Narro a no chuparse los dedos (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), interrumpió un debate parlamentario para discutir sobre la nariz de José Narro, quien preside la Mesa Directiva del Senado de la República en ausencia de Olga Sánchez Cordero, cabe destacar que esta interrupción la hizo cuando se señaló a Marko Cortés como un personaje corrupto al interior de la política en Aguascalientes.

Durante el debate que se realizó este jueves 10 de febrero relacionado con el punto de acuerdo para definir qué se va a hacer respecto al tema de las Estancias Infantiles en México, como dicta el reglamento, las y los legisladores pasaron a la tribuna para fijar su postura y, durante la participación de una legisladora del PT, Téllez García decidió virar el eje temático de la discusión.

Martha Márquez, quien recientemente salió del PAN para integrar el Partido del Trabajo (PT), fijó su postura en contra del acuerdo; aunado a esto, aprovechó la ocasión para señalar que su salida del albiazul atiende a un tema de corrupción interna, donde Marko Cortés, presidente reelecto del partido, es el principal actor.

Lilli Téllez interrumpió un debate en el Senado de la República cuando se hablaba de la presunta corrupción del PAN en Aguascalientes (Video: @letroblesrosa/Twitter)

La legisladora terminó por decir que en Aguascalientes hay “intereses particulares” y que dejó el PAN “para ser libre”. “Lo único que le importa a Marko Cortés es cooptar todos los partidos en Aguascalientes para no ser oposición” y aseguró que ningún panista defenderá a Teresa Jiménez.

“Hay corrupción, no la pueden sostener, está avalada y amarrada desde el CEN del PAN”

En consecuencia, María Lilly del Carmen Téllez García, desde su escaño, pidió la palabra para participar en la sesión ordinaria; sin embargo, no tocó ni el tema de Aguascalientes ni el de las Estancias Infantiles, ya que la panista decidió que ese era el mejor momento para hablar de la nariz de Narro Céspedes.

La senadora antiaborto fue criticada por senadoras que la acusaron de no tener argumentos (Foto: Cuartoscuro)

“Gracias, senador Narro. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando esté sentado ahí, por favor pida que le traigan una servilleta porque es muy desagradables estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida, por favor, una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros, que lo estamos viendo, pida un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz”

En consecuencia, Lilia Valdez, de Morena, y Geovanna Bañuelos, del PT, respondieron a la participación de Téllez y aseguraron que, usualmente, la oposición suele atacar sin argumentos.

“No es la primera vez que una senadora de oposición, sin argumentos, le falta el respeto a la presidencia del Senado. Se necesita una disculpa pública para ese tipo de agresiones”, dijo Valdez Martínez desde su escaño. También dijo que ella no lo ha visto chuparse los dedos y que, si de ella dependiera, se debería de suspender la sesión hasta que Téllez no ofrezca una disculpa.

José Narro Céspedes, a pesar del agravio, exhortó al Pleno a regresar a la discusión parlamentaria (Foto: Cuartoscuro)

Por su cuenta, Bañuelos de la Torre, expresó a nombre de su bancada un rechazo categórico “a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera del lugar”. También dijo que lo expresado por la senadora del PAN es una falta de respeto a la investidura.

“Me parece sumamente sumamente delicado y reprobable de que la senadora Lily Téllez esté utilizando, en todo momento, este tipo de expresiones”

Finalmente, Narro Céspedes exhortó al Pleno a centrarse en el debate que atiende la orden del día y de no aportar más participaciones en esta disyuntiva; sin embargo, Téllez siguió gritando desde su lugar, pero no era apreciable lo que decía porque su micrófono estaba apagado, pero se le veía exaltada y de pie mientras agitaba su brazo para llamar la atención.

Dicha interrupción duró aproximadamente nueve minutos. Después, la senadora Josefina Vázquez Mota, también del PAN, tomó la palabra en la tribuna y presentó su aportación a la discusión parlamentaria sobre las Estancias Infantiles en México.

