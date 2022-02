Rodrigo Herrera Aspra: quién fue el mentor que inspiró al extiburón para tener éxito

Rodrigo Herrera Aspra informó el martes que se retiraba del programa Shark Tank.

Rodrigo Herrera Aspra, empresario dueño de la empresa Genomma Lab, y quien participó por seis años en el programa Shark Tank México, anunció el pasado martes su salida definitiva del programa. El empresario, quien se calcula tiene una fortuna de USD 600 millones, dijo por medio de sus redes sociales que cerraba un ciclo en el programa.

“Después de 6 años increíbles con @SharkTankMex en @SonyChannelMX con emprendedores que son un ejemplo de lo que se puede hacer en México, para mi terminó esta etapa. Gracias @kmiret, Sharks y a todo el equipo que son lo máximo! Con mis emprendedores seguiré con todo!!!”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Herrera Aspra es una persona exitosa y con disciplina. Pero este éxito lo inspiró a Herrera otro hombre llamado Miguel Ángel Cornejo. En una entrevista, en el podcast Cracks, conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, Herrera explica que él vio a un gran mentor en Miguel Ángel Cornejo, quien fue un conferencista y motivador mexicano, y quien falleció en 2015.

Dice que conoció a Miguel Ángel Cornejo por su hermana, quien le recomendó escucharlo. “Estaba un día, y mi hermana me dice: tienes que oír a este conferencista, y dije: bueno, vamos a oírlo, y fui a una primera conferencia de él y me sentí muy identificado, fue un gran conferencista, pero sobre todo, Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse, tenía mucho fondo, no era solamente la forma, un extraordinario comunicador, sin duda alguna el mejor conferencista que ha dado este país, y posiblemente de la historia en habla hispana, pero el fondo, los conocimientos que tenía, la investigación, era un profundo buscador de casos de éxito, y en aquel entonces estudió el caso de éxito de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, y bajó para analizar cuáles eran esos comportamientos que habían llevado a los países; imagínate, Japón y Alemania, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, no fue hace tanto, fue hace algo así como 75 años, después de haber perdido la guerra, estar en cenizas, literalmente ambos países, y hoy vemos las economías que son”, dice Herrera.

Rodrigo Alonso Herrera Aspra es dueño de la empresa farmacéutica Genomma Lab, y considera al fallecido conferencista Miguel Ángel Cornejo como su mentor.

Explica que eso lo marcó de manera profunda, pues se dio cuenta de que hay que construir un país a mediano y largo plazo, poniendo el ejemplo de esos países, y otros como Singapur, pero que la “columna vertebral” de todo, son los valores.

“Tú no puedes construir un país, tú no puedes construir una economía si tienes valores de corrupción, si tienes valores de tranza, si tienes valores del menor esfuerzo, si tienes valores de compadrazgo, si tienes valores de concesiones, si tienes valores que están completamente en contra de lo que es un capitalismo sano, y ahí es donde nos damos cuenta, donde nos encontramos: oye, qué hacer de fórmula económica, porque no hay ninguna perfecta, el capitalismo a veces puede ser un poquito devastador para muchos grupos, y el socialismo puede desempoderar a los emprendedores, que son quienes hacen el crecimiento económico, y la generación de empleos, entonces, ¿Dónde juegas?”, dice el empresario.

Habla sobre algunos países, como ejemplo, en donde un capitalismo sin corrupción ni preferencias es donde las personas más libres y con oportunidades se sienten. “Ese es el fundamento de los valores desde entonces de Miguel Ángel Cornejo, que sí me dejaron muy marcado y que sigo creyendo en ellos”, explica.

Cuando escuchó por primera vez al conferencista, tenía 24 años, y en ese momento se encontraba haciendo su primer negocio de suplementos alimenticios y planes de ejercicio y dieta. “Me meto a sus cursos, después tomé la maestría completa y desarrollé una muy buena relación con él, y después no asociamos y lanzamos estos productos, hace años, de Sé excelente, que era un curso que te enviábamos a tu casa, después Estrategias para triunfar y después tuve una relación muy cercana con él hasta que desafortunadamente falleció”.

Describe a Cornejo como esos “héroes” que no se les ha dado o no se les dio todo el mérito y el reconocimiento por la labor que hicieron de abrir un camino y los ojos de muchas personas hacia valores fundamentales.

