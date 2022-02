“Me parece un error”: Fernández Noroña criticó presencia de Lorenzo Córdova en el foro de Morena

Fernández Noroña contra Lorenzo Córdova (Foto: Twitter/@ivonnemelgar)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se mostró inconforme con la presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al Foro de Reforma Política en la Cuarta Transformación que organizó el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Narro Céspedes.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el legislador calificó como un “error” la invitación, pues para él solo se trató de “lavarle la cara” al doctor en Derecho, ya que éste estaba siendo cuestionado por asistir a las reuniones del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Explicó que con su participación en el evento, Córdova Vianello podrá cambiar la narrativa y destacar que también está presente con la Cuarta Transformación.

“Me parece un error que los senadores del movimiento le laven la cara a @lorenzocordovav que fue a una reunión con los paniaguados y ahora ya puede decir que también fue con nosotros”, redactó este martes 8 de febrero.

Noroña indicó que con la invitación al evento de Morena, "le lavaron la cara" a Córdova Vianello (Foto: Twitter/@fernadneznorona)

Y es que los últimos días del mes de enero, Córdova Vianello estuvo en el ojo del huracán público porque asistió a las reuniones parlamentarias de los institutos políticos antes mencionados; situación que provocó que le llovieran cientos de críticas por parte de los grupos cercanos al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante tal ola de cuestionamientos a su papel como arbitro independiente y autónomo, el consejero presidente del INE grabó un video y lo publicó en sus redes sociales en donde sentenció que los ataques que recibió provinieron de “mentalidades autoritarias”, puesto que en toda democracia se debe de convivir con los diferentes puntos de vista.

Asimismo, sentenció que, tanto para él como para el órgano electoral, el diálogo es un valor esencial dentro de la vida democrática, puesto que debe de privilegiar, dijo, un intercambio de ideas franco y respetuoso con todas las fuerzas políticas no solo con los que están en el poder.

“El diálogo es esencial para la democracia y su negación o condena es propio de mentalidades autoritarias. Por ello, en el INE estamos abiertos al diálogo franco y respetuoso con todas las fuerzas políticas”

El consejero presidente se mostró a favor del diálogo sobre la posible reforma electoral (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

No obstante, en el foro de Morena, el consejero presidente explicó que México ya cuenta con un sistema electoral robusto y sólido, mismo que cuenta con reconocimiento internacional, por lo que en lugar de reformarlo de fondo se debe, dijo, avanzar hacia la consolidación.

Además, alertó que existe un riesgo en la posible reforma si no se realiza de una buena forma, pues se podría ir en contra de la lucha histórica para consolidar un sistema democrático en México, misma que dio como resultado el nacimiento del INE como el órgano rector de las elecciones.

“Lo que funciona no se arregla porque se puede descomponer. Yo creo que sí hay que mejorar nuestro sistema electoral, pero bajo la premisa de que es un sistema perfectible que no hay que reinventar. Reconozcamos lo que hemos hecho y apostemos por mejorarlo, pero no a tirar, como suele decirse, ‘el niño con el agua sucia’”, expresó.

A pesar de las diferencias, Lorenzo Córdova y Citlalli Hernández coincidieron en foro político (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

Por otro lado, en el mismo foro, la secretaria general del Morena, Citlalli Hernández Mora, indicó que el país sí debe de generar una reforma electoral, debido a que argumentó que se deben de impulsar leyes que garanticen autoridades electorales que sean imparciales y estén a la altura de la democracia mexicana.

No obstante, sentenció que Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón tienen secuestrado al INE, puesto que se han alejado de los deseos de la ciudadanía.

