Niña de 2 años murió por comer galleta envenenada que le dieron a su perro

Heidy Valeria fue trasladada al hospital, donde perdió la vida días más tarde FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Vecinos de Tototlán, en el estado de Jalisco, fueron sorprendidos por una tragedia, pues en fechas recientes dieron a conocer que una pequeña de apenas dos años murió por ingerir una galleta envenenada.

Medios de comunicación locales aseguraron que se trató de una injusticia, pues la menor participaba en un juego con otra niña cuando encontraron una galleta que decidieron compartir.

Lamentablemente la galleta habría sido arrojada para su perro, con el objetivo de dañarlo, pero luego de pedir la intervención de los servicios de emergencia, Heidy Valeria, como fue identificada la víctima, murió.

El reportero Armando Parra de Tv Azteca en Jalisco, informó que Naomi también fue trasladada al Hospital Civil Nuevo, donde reportó su estado de salud como delicado, aunque en vías de estabilizarse.

La Fiscalía de Jalisco se encarga de las investigaciones FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Juan Carlos Velázquez, el presidente municipal de Tototlán, Jalisco, quien aseguró que ha estado pendiente del caso de Heidy Valeria.

“En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo”, escribió en su Facebook oficial.

El trabajo que hicieron los miembros de Protección Civil en el estado, quienes a pesar de haber ejecutado con rapidez los protocolos de atención, dijo, no fue suficiente, incluso agregó que la pequeña fue sacada de un paro cardiaco en dos ocasiones.

También informó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco atrajo el caso, sus agentes y peritos son los responsables de continuar con las investigaciones alrededor de este u otros casos que pudieran existir.

De acuerdo con el presidente municipal, la pequeña fue sacada de un paro cardiaco en dos ocasiones FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, reveló que la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tototlán no tiene reporte sobre algún envenenamiento de caninos en la zona. “Estoy seguro de que las investigaciones no pararán hasta hacer justicia”, agregó.

Por su parte, agregó el funcionario, desde el día martes el gobierno municipal estableció comunicación permanente con la familia para brindarles todo el apoyo que necesiten. “Coadyuvaremos con las autoridades hasta el límite de nuestra competencia”, concluyó.

“Hoy es un día triste para Tototlán. Una lamentable tragedia ocasionó el fallecimiento de la pequeña Heidy Valeria. A sus familiares y amigos, de corazón, mi más sentido pésame. No están solos. Como padre de familia me uno a la exigencia de justicia”, envió sus condolencias.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha circulado por las redes sociales múltiples mensajes sobre el maltrato contra los animales, y cómo es posible hacer diversas denuncias al respecto.

Acudir ante la Fiscalía con diversas pruebas del delito podría salvar la vida de un animal FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Por lo anterior, es indispensable ponerse a disposición de la Unidad de Protección Animal, o Salud Animal del municipio en donde ocurrieron los hechos, y levantar el reporte correspondiente.

En segundo lugar, es necesario acudir a la Fiscalía Estatal del Estado, quienes te pedirán todas las pruebas del delito, mismas que pueden ser videos o fotografías, y además deben acompañarte o debes mencionar a todos los testigos del delito.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado reporte alguno de los hechos, o del avance de las investigaciones; a los reclamos de justicia se han sumado múltiples usuarios, así como activistas, incluido Arturo Islas Allende, reconocido luchador por los derechos de los animales.

SEGUIR LEYENDO: