Fresnillo: en medio de disputas del CJNG contra el Cártel de Sinaloa aumentó inseguridad

En medio de la narcoguerra y pese a los operativos en Zacatecas, Fresnillo se ubicó como el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país, según el 96.85% de los encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las personas de 18 años y más que fueron consultados sobre la situación en su ciudad contestaron que la alcaldía es insegura y aún al ubicarse en índices del 94.3% en datos del tercer trimestre de 2021, para diciembre del mismo año hubo un repunte de 2.6 por ciento. Con ello superaron lo registrado en junio del año pasado, cuando la cifra fue del 96.2% de afirmaciones.

Fresnillo volvió a repetir en la ominosa lista de Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y se ha afianzado como foco de violencia por la disputa que mantienen la Opertiva MZ con células enviadas por el CJNG en ese municipio, además del resto de la frontera con San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Jalisco.

El pasado 24 de noviembre comenzó el Operativo Zacatecas II, donde la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró el despliegue de 3 mil 848 agentes de seguridad. De ellos, mil 940 fueron enviados a la zona centro que incluye a Fresnillo, así como otras 12 alcaldías, pues conforman la parte industrial y comercial.

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal fresnillense, consideró que la percepción de sus pobladores es un reto que debe ser afrontado por los tres niveles de gobierno. También cuestionó el procedimiento de la encuesta sin negar que sea real, en algo que él ha reiterado en diversas ocasiones.

“Tenemos que ir de la mano, tenemos qué promover, tenemos qué quitar esa mala percepción”, mencionó ante la ausencia de la Secretaría de Cultura y de Turismo para cambiar la imagen de la zona.

El alcalde morenista, hermano del gobernador David Monreal, aseguró que en Fresnillo ha habido una disminución del 45% en homicidios con respecto a periodos anteriores, pero sin precisar las fechas.

“La gente de Fresnillo se siente insegura y no necesitamos encuestas, yo lo he dicho, no es la primera ocasión, ahora con esta encuesta se reafirma lo dicho por su servidor”, dijo en conferencia matutina.

Casi todos los días se registran asesinatos en la demarcación. Ya sea contra policías, supuestos rivales del CJNG o del Cártel de Sinaloa, además de personas que son privadas de la libertad y luego han aparecido con narcomensajes o colgadas en puentes.

Es el sentir ciudadano, lo he insistido, es un gran reto, yo deseo que los tres niveles de gobierno hagamos lo propio para reducir estos niveles de percepción

“La sociedad está en esa etapa de lo que ve, nos han pegado delitos de alto impacto y yo creo que tanto el gobierno federal, el gobierno estatal debemos, juntos, quitar esa percepción”, insistió Saúl Monreal.

Los fresnillenses se sienten inseguros en cajeros automáticos, transporte público y al acudir al banco, el 85.6% de los encuestados también dijeron que tienen miedo. Sus expectativas son que la situación seguirá igual o empeorará.

Curiosamente, los robos o asaltos solo fueron notados por el 42 por ciento. Los vandalismos estuvieron en 33.8%, mientras que la venta y consumo de drogas oyeron el 20.9% y solo el 3.2% de quienes respondieron manifestaron datos de un integrante de su vivienda como víctima en asalto en el transporte. Sobre robo de hidrocarburos y luz eléctrica no hubo mayores reportes.

Pero de todos los municipios del país, se ubicaron en primer lugar en que la población identificó disparos frecuentes con armas de fuego alrededores de su vivienda, con el 78.1 por ciento.

Además, 75.8% de las personas temen llevar objetos de valor, pues pudieran ser víctimas de la delincuencia. Y también, en la primera posición, el 79.1% cambió su hábito al caminar por la noche cerca de casa, aunado a que el 84.7% no permitiría que menores de edad salieran de donde viven.

El 72.1% de los fresnillenses piensan para visitar a un amigo o familiar, porque los criminales asedian. Acerca de la Marina Armada de México el 62.5% consideró efectivo su desempeño, del Ejército el porcentaje apenas aumentó a 56, de la Guardia Nacional el 44.2%, y de la policía del estado aún menos, con 27.2%, así hasta las cifras de 23.2% que consideraron buen trabajo de los agentes municipales.

Sin embargo, la batalla del CJNG contra el Cártel de Sinaloa no se circunscribe a Fresnillo, pues otros enfrentamientos se han registrado en la capital del estado, pues el pasado 6 de enero fueron abandonados 10 cadáveres frente a las oficinas del gobernador. Más combates e incursiones registraron en Valparaíso, Loreto, Pinos, Calera o Guadalupe.

En la ciudad de Zacatecas el incremento de percepción de inseguridad fue de 89.4%, cuando en septiembre de 2021 los datos llegaban al 86.1% y en junio pasado, la cifra era menor, con 81 por ciento.

