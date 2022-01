Kanye West acusó a Kim Kardashian de no dejarle ver a sus hijos: “No juegues conmigo”

Kanye West con su novia Julia Fox en Nueva York (The Grosby Group)

Kanye West pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago después de denunciar públicamente que su ex esposa Kim Kardashian no lo invitó.

El sábado, el rapero 44 años transmitió en vivo en Instagram desde su automóvil, afirmando que Kim no lo quería en la fiesta de su hija. “No se me permitió saber dónde realizaba su fiesta. Este es el tipo de juego que se está jugando”, dijo Kanye. “Es el tipo de cosas que realmente han afectado mi salud. Estoy tomando el control de mi narrativa este año”.

“Estoy siendo el mejor padre y no voy a permitir que esto suceda. Chicago, feliz cumpleaños. Te amo y estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes”, explicó el músico.

“Esto va a quedar grabado en su mente que yo no estaba allí para ella”, añadió.

West luego afirmó que se le prohibió la entrada a la fiesta después de intentar comunicarse con su ex y personas cercanas a ella. “Llamé a Kim, envié mensajes de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristan [Thompson], le preguntó a Khloé [Kardashian] y nadie me dice la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, dijo en el video.

“Se suponía que debía estar en Miami grabando mi álbum. Toda mi agenda se basa en que pueda llevar a mis hijos a la escuela, que esté allí para ellos, que me asegure de estar en su vida (...) Estoy usando mi voz para decir: ‘Esto no va a seguir sucediendo’”.

Kanye West en el cumple de su hija Chicago

Varias horas después, se reveló en las redes sociales que Kanye pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de Chicago. En una de las fotografías, publicadas en Instagram, aparece junto a su hija. En otra captura está acompañado de su ex suegra, Kris Jenner.

En tanto, Kardashian no respondió públicamente a su ex, y sólo compartió fotos con su hija. ‘¡Mi cumpleañera cumple 4 años hoy! Eres la niña más adorable y abrazable del planeta”, escribió en una de las fotografías que compartió en Instagram.

Kim Kardashian y Pete Davidson en las Bahamas (The Grosby Group)

En una reciente entrevista, Kanye hizo algunos comentarios sobre la nueva relación de Kim con el actor y comediante Pete Davidson, de 28 años, y explicó por qué gasto 4,5 millones de dólares en una casa que está ubicada enfrente de la mansión de su ex mujer.

“A principios de esta semana, el lunes, cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta”, explicó West en diálogo con Jason Lee. “Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo”.

“Y escuché que el nuevo novio está en la casa a la que ni siquiera puedo ir”, dijo West al medio, refiriéndose al cómico de SNL

“Pueden ir a SNL y hacer bromas, pueden hacer bromas en los medios, pueden plantar historias, sobre con quién estoy saliendo y lo que sea que quiera hacer”, dijo con firmeza, todavía refiriéndose a Davidson y su ex esposa. “Pueden bloquear acuerdos, pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero puedo decirles directamente, no jueguen con mis hijos”.

Kardashian, de 41 años, solicitó ser legalmente soltera en medio de su divorcio de West en noviembre. La empresaria y el rapero, quien tiene un romance con la actriz Julia Fox, están separados desde febrero. Fue Kim quien decidió terminar con su matrimonio. La ex pareja se casó en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014, tras dos años de noviazgo.

En su entrevista con Hollywood Unlocked, Kanye confirmó que compró la vivienda en el exclusivo barrio de Hidden Hills, California, que se sitúa a solo unos metros de la vivienda familiar de su ex esposa.. “Necesito de ver a mis hijos. Es por eso que conseguí la casa. Fue señalado en que había algo malo en que yo comprara una casa cerca de mis hijos”.

“No juegues conmigo, no juegues con mis hijos. No hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo”, dijo Kanye insinuando que Kim está bloqueando el acceso a los niños.

Una fuente le dijo a TMZ que “Kim nunca le negó tiempo con North, Saint, Chicago o Psalm. Se asegura que él tenga tanto tiempo con ellos como su agenda se lo permita”.

El sitio agregó que “lo único que Kim le ha pedido a Kanye que haga es llamar con anticipación cuando quiera ir a su casa a ver a los niños. Nos dicen que simplemente quiere algo de estructura para proteger su derecho a la privacidad en su hogar”.

