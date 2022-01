Cómo saber qué tan confiable es una prueba COVID-19

Una persona que se realiza la prueba para detectar la COVID-19, en un Quiosco de la CDMX Foto: EFE/José Pazos

La demanda de pruebas COVID-19 en México y la escasez de las mismas en el mundo, han provocado que la ciudadanía haga largas filas en los consultorios médicos o acuda a instancias alternativas, razón por lo que sería adecuado conocer su confiabilidad y estatus en el país.

A través del sitio oficial de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, se publicó el listado de pruebas de antígeno útiles para SARS-CoV-2 durante la pandemia por COVID-19 en México.

En esta tabla de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en colaboración con la Dirección General de Epidemiología del InDRE, se pueden consultar los nombres de las pruebas, fabricantes, así como la concordancia positiva y negativa de cada una de ellas.

Con actualización al 9 de noviembre de 2021, se puede apreciar que la prueba con la mayor sensibilidad es Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) del fabricante Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH con el 94.12 por ciento.

Le siguen Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test de la marca SD Biosensor Inc. con el 91.50 por ciento, y Ecotest Covid-19 Antigen Rapid Test Device del fabricante Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. con el 90.76 por ciento.

La demanda de pruebas COVID-19 se ha intensificado en México Foto: EFE/Carlos Ramírez

También aparecen Covi-stix Covid-19 virus rapid antigen detection test del fabricante Shengshou Fortune Bioscience Co- Ltd com el 91.89 por ciento; GeneFinder Covid-19 Ag Rapid Test de Osang Healthcare Co. Ltd con el 90.16 por ciento, y finalmente Standard Q Covid-19 Ag Test de SD Biosensor, Inc con el 93.12 por ciento.

Por otra parte, el nivel de especificidad rebasa, en todos los casos, el 97 por ciento, llegando incluso a un redondo 100 por ciento en los casos de Insta View Covid-19 Antigen de SG Medical Inc.; Viva Diag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test de VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co. Ltd.; Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) del fabricante Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH y Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette de Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd.

Lo anterior, con base en la Coordinación de Gestión de Evaluaciones de Pruebas Diagnósticas, donde se realiza la administración de las evaluaciones técnicas de pruebas estuches diagnósticos moleculares.

Estos números no significan que las de menores porcentajes sean menos útiles que las ya mencionadas, pues mientras formen parte del listado oficial de la Secretaría de Salud, mismo que se actualiza eventualmente, se puede confiar en las pruebas.

Primera parte del listado de pruebas de antígeno, útiles para SARS CoV 2 en Puntos de Atención (Foto: Secretaría de Salud)

La demanda de pruebas se ha elevado tanto que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante los últimos días han realizado aproximadamente 30 mil pruebas al día.

Para realizar la titánica tarea, el gobierno capitalino habilitó 117 centros de salud que realizan pruebas gratuitas, 8 módulos en centros comerciales, MARSS y macroquioscos.

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, la escasez de las pruebas es una situación derivada de una falta de pruebas a nivel mundial por la limitada capacidad para su producción.

Las autoridades epidemiológicas en México han recomendado acudir a realizarse una prueba sólo si se tienen síntomas Foto: EFE/ David Guzmán

De ahí que el epidemiólogo emitió un exhorto a someterse al test únicamente en casos necesarios y no sólo para decir o no realizar el respectivo aislamiento. En ese tenor, pidió a la ciudadanía asimilarse como paciente de enfermedad respiratoria propia de la temporada invernal, si llegara a haber síntomas.

“Si se tienen síntomas: tos, dolor de garganta, ronquera o fiebre incluso, hay que pensar que se tiene una enfermedad respiratoria. Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos, en lugar de correr al quiosco a hacerse la prueba, hay que quedarnos en casa”, expresó en la conferencia matutina.

