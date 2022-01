IPN regresará a clases el 31 de enero de forma escalonada

El IPN informó que regresará a clases el 31 de enero de forma escalonada (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que la institución regresará a clases el próximo lunes 31 de enero con base en el Programa Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRC) y el Plan Integral de Regreso a las Actividades (PIRA), ambos de esta casa de estudios.

Mediante un comunicado, la institución educativa detalló que desde el 4 de enero, el personal docente, de apoyo y asistencia a la educación, de mando y directivos del Politécnico reanudaron sus actividades docentes, de investigación, de integración social y de apoyo administrativo, de manera presencial bajo un estricto protocolo sanitario.

“El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha enfatizado que a dos años de la pandemia por COVID-19, el Politécnico ha fortalecido su capacidad de resiliencia y ha reconocido el esfuerzo de los estudiantes, docentes, personal de apoyo y directivos, por dar continuidad, desde el inicio de la pandemia, a las actividades académicas, con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, resalta el comunicado del Instituto.

Destacó que las autoridades de las secretarías Académica y de Investigación y Posgrado del Politécnico realizan diversas reuniones con los directores de las unidades académicas de los niveles medio superior y superior, así como con los jefes de las secciones de posgrado, para definir los detalles del regreso a clases de forma presencial y así garantizar el cuidado de la salud de los estudiantes, docentes y directivos.

El Instituto Politécnico Nacional resaltó que todos los servicios de los niveles medio superior, superior y posgrado e investigación “se brindarán de forma presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las autoridades correspondientes, en función de los semáforos, confinamiento y aforos, entre otros”.

“El IPN ha sido y seguirá siendo responsable de lo mandatado por las autoridades educativas y sanitarias, al contar con alrededor de 10 semanas consecutivas en que el semáforo epidemiológico se ha mantenido en color verde, lo que ha permitido que las actividades prioritarias y no esenciales, se desarrollen prácticamente en un esquema de nueva normalidad y con medidas preventivas”, señaló.

Finalmente, el Instituto Politécnico Nacional enfatizó que tanto en las dependencias politécnicas, como en las unidades académicas y centros de investigación se han impulsado las acciones para la prevención de contagios y proporcionado los insumos necesarios como cubrebocas, termómetro digital, gel antibacterial y adecuaciones a los espacios de trabajo, para la protección de toda la comunidad.

Cabe recordar que el pasado martes 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a las universidades porque aún no regresan a clases presenciales.

En su conferencia mañanera de ese día, López Obrador aseguró que las instituciones de educación superior “ya se pasaron” en regresar a las aulas.

“Y vuelvo a hacer un llamado respetuosamente a las universidades, porque ya se pasaron; son muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tienen oportunidades de contar con internet, la escuela es el segundo hogar”, señaló.

Habló sobre el retorno a clases en todos los niveles educativos. Destacó que la mayoría de los estados volvieron a clases a nivel básico, y que sólo algunos estados decidieron esperar una semana, pero que de igual forma están preparándose para el retorno a las aulas.

“Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando. Los papás y las mamás nos ayudan mucho, si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela y se quede en casa. Si está bien, no hay problema que vaya; hay controles también en la escuela. Tenemos que seguir con clases presenciales”, insistió el mandatario.

Fue entonces que retomó su llamado a las instituciones de nivel superior, pues “es donde lo están pensando bastante, entonces yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo”, recalcó ante las críticas que se han hecho sobre el riesgo que implica regresar a clases presenciales

“Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense no regresamos a clases. Eso está pasando en otros países donde las autoridades titubean y se dejan intimidar, y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa, pero por temor al cuestionamiento, a las críticas, entonces no abrimos las escuelas. Imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal”, apuntó.

Al día siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que continuará con sus clases en sistema híbrido, es decir, de manera presencial y a distancia.

A casi año y medio desde el cierre de actividades en la UNAM, la máxima casa de estudios comenzó a reabrir sus puertas de manera paulatina. Aforos controlados, medidas sanitarias y horarios escalonados, fueron algunas de las condiciones que la Universidad Nacional implementó para comenzar con su regreso a las actividades de manera presencial.

El miércoles 5 de enero la Secretaría de Salud reportó 20 mil 626 nuevos contagios en solo 24 horas y 94 fallecidos, por lo que en el país ya suman 4 millones 029 mil 274 contagios acumulados de COVID-19. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 299 mil 805 defunciones por la enfermedad.

La última vez que se reportaron más de 20 mil casos fue el 26 de agosto de 2021, cuando se alcanzaron los 20 mil 633 contagios.

