Arturo Zaldívar sobre escándalo en Six Flags: “La conductas homofóbicas deben de ser desterradas”

Tras hacerse viral un video en donde un joven denunció actos de discriminación y homofobia en el parque de diversiones Six Flags México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, lanzó un mensaje a favor de los derechos humanos.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, Zaldívar Lelo de Larrea sentenció que tanto las conductas como los actos discriminatorios y homofóbicos deben de ser erradicados de la sociedad, debido a que atentan contra la dignidad de las personas.

En su corto mensaje, el doctor en Derecho también explicó que uno de los valores que debe de permanecer en la sociedad mexicana es el respeto a los derechos humanos, especialmente al libre desarrollo de las personas y vivir sin discriminación, el cual debe de ser una norma cotidiana del comportamiento de la ciudadanía.

“Es momento de desterrar por completo de nuestra sociedad las conductas discriminatorias y homofóbicas que atentan contra la dignidad de las personas. El respeto a los #DDHH de todas las personas debe de ser nuestra norma de comportamiento”, redactó en su cuenta de Twitter.

El mensaje del ministro presidente de la Suprema Corte se dio después de que el parque de diversiones, ubicado al sur de la Ciudad de México, emitiera un comunicado en el que informó que dicha política que creó controversia ya fue erradicada del reglamento interno.

Por medio de sus redes sociales, Six Flags México detalló que el rechazo a “las muestras de afecto efusivas” tenían como objetivo mantener un “ambiente familiar”, mismo que se aplicaba a todos los visitantes sin importar su raza, religión, género u orientación sexual.

“Esta política se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual. Sin embargo, de acuerdo a los comentarios de nuestros visitantes, hemos determinado que no es necesario tener una política que se refiera al comportamiento afectuoso y la hemos eliminado”

En tanto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México indicó que, luego de conocer el caso, procedió a abrir un expediente para actuar contra la queja por actos de discriminación que se volvió viral la noche del pasado 29 de diciembre.

Por medio de sus redes sociales, el consejo capitalino aseguró que se actuará con base en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, la cual fue reformada por última vez en noviembre de 2015 y que prevé reparación del daño para las víctimas, así como mecanismos para que las empresas o dependencias no repitan las acciones.

“Este Consejo informa: se abrió expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones; se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición”, explicó por medio de un tuit.

Asimismo, la comunidad LGBT+ convocó a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) a protestar a las afueras del parque de diversiones bajo el nombre Besotón contra la homofobia, con el fin de exigir respeto a la diversidad sexual y las muestras de afecto.

La convocatoria fue realizada por el usuario de Twitter The Predatory Pose MX quien escribió en la publicación: “Todes a @SixFlagsMexico en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque. No más homofobia. No más odio. #SixFlagsDiscrimina”.

