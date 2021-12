Revocación de mandato: presidente de la Cámara de Diputados retirará denuncia contra consejeros del INE

Sergio Gutiérrez Luna utilizará todos los medios legales para detener el avance de las investigaciones (Foto: Twitter / @fundamentosmx)

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, retirará la denuncia que presentó en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por suspender “temporalmente” el proceso de Revocación de Mandato.

Por medio de las redes sociales de la Cámara Baja, se anunció que, luego de escuchar las diferentes opiniones respecto a este tema, se tomó la decisión de iniciar “todas las acciones legales” para evitar que continúen las investigaciones en contra de los funcionarios electorales

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico”, escribió.

Agregaron que la presidencia se encuentra en la mejor disposición de seguir escuchando y atendiendo todas las opiniones para realizar una labor permanente e incluyente.

La Cámara de Diputados anunció la noticia en redes sociales (Foto: Twitter)

Esta información llegó después de que fuentes federales le confirmaran al diario El Universal que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tenía armada una carpeta de investigación contra los seis consejeros electorales denunciados por Gutiérrez Luna el pasado 22 de diciembre.

Dicha indagatoria, turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dirigida por María de la Luz Mijangos Borja, se encargaría de determinar si hay elementos suficientes para consignar ante el juez a Lorenzo Córdova, Claudia Zavala, Dania Ravel, Ciro Murayama, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Edmundo Jacobo Molina.

Sin embargo, con la decisión tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, es probable que este proceso judicial se detenga para no provocar mayores perjuicios, pues cabe recordar que el órgano electoral ya acató la orden de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de continuar con la revocación de mandato a medida del presupuesto que obtendrá en 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió la decisión tomada por Sergio Gutiérrez Luna y aseguró que, en un primer momento, fue buena su actitud por denunciar lo que consideraba un delito.

El INE tendrá que realizar la revocación de mandato con el presupuesto que recibirá en 2022 (Foto: Cuartoscuro)

“Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice me retracto o ya no prosigo con la denuncia”, declaró.

Indicó que desconoce los procedimientos usados por el también legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para evitar su ratificación, pero celebró que los haya tomado, pues “no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores. Que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya se había manifestado en contra de la denuncia contra los consejeros del INE el pasado 27 de diciembre, cuando aseguró que debe ser la corte y el poder judicial las instancias que deberían resolver el caso.

“Pienso que debe ser la corte y el poder judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, los que resuelvan, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

SEGUIR LEYENDO