Empresa de tráilers se deslindó del accidente de migrantes en Chiapas

La empresa se deslindó del accidente (Foto: EFE/Carlos López)

El pasado 9 de diciembre se volcó un tráiler que transbordaba a migrantes, de los cuales 55 de ellos fallecieron, así como también 105 resultaron heridos, luego de un brutal choque en el kilómetro 9 de la carretera Tuxtla- Chiapas de Corzo. Ante ello, la empresa de tráilers Zeta Transportes S. A. de C. V. se deslindó de cualquier responsabilidad y mencionó que este no pertenecía a su flotilla.

A través de un comunicado, el cual está firmado bajo el nombre de Juan Lorenzo Ponce Mora, menciona que quien se identificó como el apoderado general de la empresa aseguró que el logotipo del tráiler que se accidentó no corresponde con el de su empresa, además de que las placas, tanto del remolque como del tractor, son de dos compañías distintas.

Por lo tanto, representantes legales de Zeta Transportes S. A. de C. V. realizarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía de Chiapas. Por su parte, Ponce Mora indicó su interés por ayudar en las investigaciones para aclarar el accidente.

55 personas resultaron fallecidas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

De acuerdo con información del general de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos, eran trasladados en dos cajas, tras el siniestro, mientras que el conductor se dio a la fuga, reporte preliminar hasta las 22:00 y ratificado a las 8:00 horas del sábado 10 de diciembre, fueron de 55 fallecidos y 105 lesionados, quienes fueron trasladados vía terrestre y aérea a diferentes unidades médicas tanto en Tuxtla Gutiérrez, como en Chiapas de Corzo.

“Tras el accidente de ayer (9 de diciembre), lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, indicó previo a la confirmación del descenso un menor de edad.

En este contexto, se tiene registro de que los 19 menores de edad que iban a bordo de la unidad, eran de Guatemala y de Honduras.

Rodríguez Bucio informó que el tráiler no cruzó ninguno de los puestos de visión para rescate de migrantes (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Rodríguez Bucio también informó que el tráiler no cruzó ninguno de los puestos de visión para rescate de migrantes y comentó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.

“Es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes, posteriormente, cerca de las 17:00 horas la Fiscalía estatal tomó conocimiento de los hechos”, aseveró.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que a petición de Guatemala, siete países se han sumado al Grupo de Acción Inmediata para investigar, identificar y arrestar a los supuestos integrantes de la red internacional que estuvo detrás del tráfico de personas.

El canciller mexicano destacó que el objetivo es presentar ante la justicia lo más pronto posible a los mandos y operadores del grupo criminal, responsables de la tragedia humana.

Ebrad anunció el Grupo de Atención Inmediata (Foto: SRE)

“Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humanos sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas”, indicó el canciller.

Además de mecanismos jurídicos y de investigación en cada territorio, se establecerá el intercambio de información desde el 10 de diciembre entre Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y México.

Ebrard indicó que el Grupo de Acción Inmediata está abierto al resto de las naciones que deseen participar para indagar las redes de tráfico de migrantes.

