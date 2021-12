Brooke Shields calificó su polémica entrevista con Barbara Walters como “criminal” por el tipo de cuestionamientos

La provocadora campaña de los '80 que protagonizó Brooke Shields

Brooke Shields recordó cómo fue su experiencia al ser entrevistada por Barbara Walters, cuando tan tenía aproximadamente 15 años, entorno a la campaña publicitaria que hizo para Calvin Klein en la década de los 80. La modelo calificó de “criminal” la plática debido al tipo de preguntas que se le hicieron, pues considera que fueron inapropiadas.

Durante una aparición en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Shields habló sobre cómo fue lidiar con lo que consideró como una sobre-sexualización que habrían desatado los medios, esto después de su aparición en los controversiales anuncios publicitarios de la famosa línea de ropa.

La actriz colaboró con la marca cuando tenía 15 años y durante dicha campaña modeló los conocidos jeans mientras recitaba diferentes líneas, una de las cuales fue: “¿Quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo?...Nada”.

Actress Brooke Shields attends the 2019 Glamour Women Of The Year Awards in Manhattan, New York City, U.S., November 11, 2019. REUTERS/Andrew Kelly

Aparentemente, las frases fueron tomadas con doble sentido, por lo que la protagonista de la Laguna Azul tuvo que lidiar con una ola de comentarios negativos al respecto. En esa época, Shields concedió varias entrevistas debido a la popularidad que estaba alcanzando.

Una de ellas, y la más polémica, fue la que dio para la periodista estadounidense Barbara Jill Walters. Durante la plática, la escritora le habría hecho una serie de preguntas sobre su vida íntima, las cuales actualmente Brooke Shields considerada como invasivas sobre su sexualidad, pues se trató de ahondar sobre su historial de parejas.

La actriz de 56 años aprovechó el espacio y el tema que trató en el podcast antes mencionado para hacer una reflexión entorno a la sexualización que sufren algunas celebridades cuando son jóvenes e inician en el medio del espectáculo y, con base en su experiencia, aseguró que la entrevista con Walters fue poco profesional y enloquecedora.

“Fue prácticamente criminal”, declaró la modelo. “No es periodismo”, añadió sobre la charla, con lo cual se posicionó como una víctima de la sexualización que vivió cuando debutó en el medio artístico.

Cabe recordar que durante la polémica entrevista, cuyo fragmento está disponible en algunos canales de YouTube, la periodista lanzó preguntas que notablemente incomodaron a la joven modelo, quien con sus expresiones corporales manifestó cómo se sentía. Walters habló sobre las medidas corporales de Brooke y trató de profundizar sobre su sexualidad.

A pesar de todo, la campaña que entonces lanzó Calvin Klein causó sensación en el público y fue considerada como todo un éxito. También marcó una pauta en la carrera de la actriz, quien a día de hoy tiene una fructífera carrera con importantes papeles como en La laguna azul, Pretty baby, Amor eterno, A castle for Christmas.

(Gettyimages)

Por otro lado, hace un par de meses Shields habló la fuerte crítica social de la que fue víctima por dicha campaña publicitaria. En declaraciones recuperadas por la revista People, la actriz explicó que durante esa época escuchó que los anuncios habían sido prohibidos en diferentes partes del mundo, pero no entendía por qué.

De hecho, consideró que fue ridícula la manera en que se tomaron los spots y habló sobre los comentarios que le gritaba la gente, tanto a ella como a su madre, cuando salían a la calle.

“Comencé a escuchar: ‘Oh, los comerciales han sido prohibidos aquí, y Canadá no los reproducirá’. Los paparazzi y la gente me gritaban y le gritaban a mi madre: ‘¿Cómo pudiste?’ Me pareció tan ridículo todo el asunto “, recordó Shields.

“Toman el único comercial, que es una pregunta retórica. Fui ingenua, no pensé nada al respecto. No pensé que tuviera que ver con la ropa interior, no pensé que fuera sexual [...] La campaña fue un gran éxito [...] sabían exactamente lo que estaban haciendo y creo que marcó la pauta durante décadas”, continuó.

