Emilio Lozoya impugnó la prisión preventiva por el caso Agronitrogenados

Foto: EFE/ Madla Hartz/ Archivo

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, impugnó la prisión preventiva justificada que un juez dictó en su contra por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados.

De acuerdo con Milenio, el recurso de apelación deberá ser resuelto por el Tribunal Unitario, que determinará si la medida impuesta el pasado 10 de noviembre por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, es procedente o no.

El lunes 22 de noviembre, el juez le otorgó una prórroga de 14 días para el cierre de la etapa de investigación complementaria en el caso Agronitrogenados, debido a que la defensa legal argumentó que la FGR no les ha entregado toda la información del caso.

El juez señaló que la falta de estos documentos que contienen actos de investigación podría afectar el debido proceso y la adecuada defensa del imputado, por lo que decidió conceder el plazo solicitado.

Foto: EFE/José Méndez/ Archivo

Por otra parte, el pasado 17 de noviembre, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal revirtieron el amparo concedido a Emilio Lozoya para evitar que su casa ubicada en Lomas de Bezares fuera asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El fallo del tribunal ordena que la casa pase de estar en manos de un juez de control al dominio de la FGR, lo cual significa que la propiedad podría transferirse al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para ser subastada.

La residencia fue adquirida por Emilio Lozoya en 2012 por 3.4 millones de dólares, cifra que presuntamente recibió la hermana del ex funcionario, Gilda Susana, como soborno para la aprobación de la compra de Agronitrogenados cuando fungía como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), movimiento que se efectuó en 2014.

Desde el 3 de noviembre, Emilio Lozoya se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por el caso Odebrecht y una semana después -el 10 de noviembre- le fue dictada la prisión prisión preventiva por Agronitrogenados.

Alonso Ancira, presidente de Hornos, y Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

Por este último caso, contenido en la causa penal 211/2021, también está acusado el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira. Pero a diferencia de Lozoya Austin, Ancira acordó una reparación del daño el 19 de abril, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) accedió a liberarlo a cambio de pagar 216.6 millones de dólares.

El pasado 19 de noviembre, durante su comparecencia a través de videollamada ante un ante un juez de control en el reclusorio Norte, Ancira Elizondo aseguró que “en los próximos días” transferiría 50 millones de dólares como un primer pago para saldar la reparación del daño causado a Pemex por la compra de Agronitrogenados.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, aseguró.

Según el acuerdo entre Ancira, la FGR y Pemex, esos 50 millones de dólares serían el primer abono de los 216 millones que el dueño de Altos Hornos se comprometió a pagar a Petróleos Mexicanos. La fecha límite para hacerlo vence el 30 de noviembre.

Foto: Europa Press/ ANTHONY HARVEY/ Archivo

Por su parte, la defensa de Emilio Lozoya también ofreció reparar el daño, al ofrecer cinco millones de dólares, con la finalidad de que se le retiren las acusaciones y se cancelen los procesos en su contra; lo cual fue rechazado por la FGR.

El 12 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la intención del exdirector de Pemex, por lo que consideró que en lugar de pagar esa cantidad, mejor regrese los 200 millones de dólares que Pemex pagó de sobreprecio por la planta de fertilizantes.

“¿Cinco millones de dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares, entonces en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero, fueron de los negocios que hicieron entre todos, ‘Pacto por México, Pacto contra México’, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza!”, aseguró el mandatario.

SEGUIR LEYENDO: