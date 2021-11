Este sábado reinició el debate en la Cámara de Diputados en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Poco después de las 10:30 de la mañana de este sábado, reinició el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 en la Cámara de Diputados, luego de que la tarde-noche del viernes, se suscitaran diversos hechos en el recinto legislativo, en donde hubo gritos, insultos y hasta acusaciones de brujería.

Hasta anoche, el dictamen se mantiene intacto el proyecto enviado por el gobierno federal, pese a las 1,994 reservas de la oposición. Y aunque han pasado a tribuna 225 legisladores para debatir casi 1,000 de estas reservas, todas han sido rechazadas por la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM).

Este sábado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que se le aguó la fiesta a Morena ya que “no podrá dar de regalo al presidente de la República la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022″ debido a que la discusión podría irse hasta la siguiente semana, enfatizó.

“Mire, yo creo, estoy seguro, que Morena hoy no le da el regalo presupuestal al presidente, es más yo creo que ni el domingo, todo depende del tiempo en que se desarrolle, pero nosotros no vamos a bajar ninguna reserva; creo que en eso coincidimos, claro está pues que llega un momento en que se agota, pero nuestros compañeros, cuando han hecho han compactado para tener un tiempo más de discurso, pero ninguna reserva se baja, ninguna se retira”, aseguró ante medios de comunicación.

Rubén Moreira en el Pleno (Foto: Cuartoscuro)

“No, se le agüitó a Morena su regalo, se le mojó la pólvora, no van a poder festejar hoy un presupuesto. Yo creo que ni el domingo, pero bueno eso depende de que tengamos las suficientes reservas”, insistió.

El viernes, Rubén Moreira junto con los coordinadores del PAN, Jorge Romero; y del PRD, Luis Espinosa Cházaro -partidos que integran la alianza opositora “Va por México”- advirtieron que no quitarán ninguna de las propuestas de modificación que faltan por presentarse.

“No, no vamos a bajar ninguna reserva. Todos quisiéramos haber acabado hace un rato, todos estamos conscientes de lo que va a durar, pero estamos conscientes también de cuál es el debate y por quiénes lo estamos dando en debate y así sea solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate por ellas y por ellos vamos a seguir dándolo, así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses, así vamos a estar por tres años”, aseguró Romero Herrera en conferencia conjunta.

Por su parte, Espinosa Cházaro aseguró que si no hay diálogo y negociación en el Presupuesto de Egresos, tampoco lo habrá para las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca aprobar, como la eléctrica.

Manifestaciones en el Pleno de San Lázaro (Imagen: Youtube; Cámara de Diputados)

“No somos ingenuos, sabemos que votarán en contra las 1,674 reservas que vienen. Nos queda la herramienta del debate, de evidenciar quien no quiere un Presupuesto para el bien de la gente y lo haremos valer hasta el final. Y les decimos otra cosa, somos buenos entendedores, entendemos que si no hay dialogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este Presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento, y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, enfatizó.

Por su parte, el priista Rubén Moreira aseguró que la oposición quiere un diálogo y seguirán trabajando hasta que se agoten todas las reservas pendientes.

“Queremos romper el círculo pernicioso de la polarización, por eso estamos pidiéndole, en los términos legales a la mayoría que discuta, pero quieren polarizar, nosotros queremos diálogo, queremos discusión, queremos argumentos, queremos debate. Seguiremos trabajando hasta que se agoten esas reservas pendientes, son todas, incluyendo las que son para discursos ideológicos”, aseveró.

La sesión de debate del viernes 12 de noviembre será recordada de una manera vergonzosa toda vez que la diputada de Morena, Marisol Gasé, sacó un cartel con la palabra “culer*” para insultar a la diputada perredista Olga Espinosa, quien cirticó que las morenistas no avalaron más presupuesto para temas de género, ni se pronunciaron a favor de la interrupción legal del embarazo.

“Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo un ganso”, señaló la perredista.

Gasé no se quedó callada y minutos después mostró su contundente mensaje en un pizarrón mientras lo levantaba para que todos los presentes pudieran observarlo. Ante esta situación, diputados del PAN como Mariana Gómez del Campo y Jorge Triana condenaron los insultos.

La diputada de Morena, Marisol Gasé, sacó un cartel con la palabra “culer*” para insultar a la diputada perredista Olga Espinosa (Foto: Tw @rosalia_rangel)

Pero este no fue el único momento controversial en el recinto legislativo de San Lázaro. Y es que se suscitó otra polémica cuando la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Castell, subió a tribuna para presentar una reserva al artículo 23, Fracción IV, referente al apoyo a las comunidades indígenas que han sido desplazadas.

“Es claro que no habrá dinero, mis queridos diputados narcomorena, tan básicos, tan elementales y por supuesto esas rémoras del Partido del Trabajo y del Partido Verde, nos tienen a nuestras comunidades indígenas abandonadas”, dijo Castell.

En esos momentos, la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano, se acercó a la tribuna con una figura de la muerte.

Salma Luévano (Foto: Twitter: @azucenau)

“Ay, gracias, ¿me la regalan al final?”, ironizó Teresa Castell.

Al finalizar su participación, el vicecoordinador panista José Elías Lixa recordó a los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que no deben acercarse a la tribuna durante las intervenciones de otros partidos. Además, reprochó a los integrantes de Regeneración Nacional las acciones de su diputada, y exigió a las bancadas no usar este tipo de expresiones.

“No sabemos si constituye brujería o una amenaza de muerte, pero reprobamos el hecho que acaba de suceder”, dijo Lixa.

