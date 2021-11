La Chilindrina se hizo de un récord Guinness por la longevidad del personaje

La Chilindrina, de "El Chavo", entra al Guinness por longevidad del personaje (Foto: EFE/Guinness World Records)

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves entró en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil La Chilindrina, encarnado durante 48 años, informó este miércoles la institución.

”Me siento orgullosa por este premio, es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único”, dijo a Efe De las Nieves, de 70 años.

De las Nieves recibió el reconocimiento por su trayectoria como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, el de la niña traviesa de “El Chavo del Ocho”, que encarnó durante 48 años y 261 días.

”La Chilindrina es un personaje muy reconocido en diversos países de Latinoamérica y el mundo. La experiencia y amplia trayectoria es incuestionable ya que, durante décadas, generaciones tras generaciones crecieron y disfrutaron de su personaje”, señaló Carlos Tapia, adjudicador de los Guinness World Records.

Con zapatos negros de charol, vestido corto, gafas, dos colitas y sin un diente, la niña de eternos ocho años marcó una época con sus juegos, aventuras, ocurrencias y buenos diálogos con su padre Don Ramón, y los habitantes de la vecindad propiedad del Señor Barriga, en la serie infantil, popular también en numerosos países.

(Foto: Archivo)

”Con mucho honor Guinness World Records certifica a María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ con el título de récord de la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil”, dijo Tapia, quien sorprendió a María Antonieta con su certificado del récord.

De niña, la actriz soñaba con ganar un concurso de baile, pero el destino la llevó por otro lado; participó como actriz dramática en teatro en el Palacio de Bellas Artes y a los siete años debutó en la película “Pulgarcito”.

Se unió a Televisa para hacer doblajes de películas y series americanas y luego apareció en telenovelas.En 1971 debutó en “El Chavo del Ocho” como La Chilindrina, personaje que ella creó tres años antes de comenzar en la serie.

(Captura de pantalla)

La actriz además hizo teatro, cine, telenovelas y fue la única del grupo de “El Chavo del Ocho” que tuvo su propia serie en Televisa “Aquí está la Chilindrina” y también fue la única que hizo su propia película, llamada “La Chilindrina en Apuros”.

Por más de 30 años, De las Nieves ha recorrido México, Estados Unidos, Centro y Suramérica con su espectáculo “El circo de la Chilindrina”; le han hecho homenajes y ha recibido premios como la mejor comediante infantil en toda Latinoamérica. Su divertido personaje ha grabado 17 discos desde 1975.

A finales del pasado junio, la mítica serie de El Chavo del 8 cumplió 50 años y no hay un solo personaje que no haya quedado en el recuerdo de los televidentes. Por eso es que cada vez que sus actores comparten algo en sus redes sociales, los fans de la recordada ficción mexicana lo viralizan.

Así sucedió con una foto que María Antonieta de las Nieves, quien personificaba a La Chilindrina, publicó en su Instagram y en la que se veía a la actriz de 70 años en bikini disfrutando de la Bahía de Acapulco. La imagen data de febrero, y en ese entonces ella aclaró que no esperaba que su representante la subiera a sus redes. Incluso, contó que fue resultado de un error: era una captura de su cuñada, que no sabe cómo tomar las imágenes y no tomó el paisaje, tal como era su intención.

(Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

“Si salió bella (la fotografía) fue por pura casualidad, estaba en mi departamento en Acapulco y la tomó mi cuñada, que tiene 83 años y que no sabe cómo tomar fotos. Le dije, necesito que salga el paisaje de atrás, precisamente la bahía de Acapulco, le dije tómame de la cintura para arriba”, relató. Sin embargo, en la imagen se ve a de las Nieves de cuerpo completo.

Lo cierto es que en las últimas horas, una amiga de la actriz la mandó al frente en una entrevista con TV Notas, un portal mexicano de espectáculos, revelando que cuando le tomaron esa postal, ella acababa de someterse a un retoque estético.

“Se sometió a una operación con láser con un prestigioso médico de los famosos. Ha sido muy hermética a la hora de contar qué le hicieron, pero hasta donde tengo entendido le estiraron la piel y le quitaron las ‘patas de gallo’. Fue una intervención muy rápida y no invasiva. Salió ese mismo día del hospital”, explicó la mujer, que además aclaró que en ese momento nadie se dio cuenta por la mala calidad de la imagen. “Se ve con 20 años menos. Está muy contenta con los resultados. Su deseo ahora es recorrer varios países con El Circo de La Chilindrina”, señaló. Por otra parte, apuntó contra el hijo de María Antonieta al asegurar que fue quien obligó a su madre a eliminar de Instagram la publicación.





SEGUIR LEYENDO: