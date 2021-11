Accidente en la carretera México-Puebla: cotejarán ADN de familiares para identificar a las víctimas

Emergency services personnel work the scene of a deadly accident involving a tractor-trailer on a tollway between Mexico City and Puebla, in Chalco, Mexico November 6, 2021. REUTERS/Luis Cortes

Este domingo 7 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) confirmó que las 19 víctimas del aparatoso accidente que se registró al medio día del sábado en la carretera México-Puebla, a la altura de la caseta de cobro San Marcos Huixtoco, serán identificadas a través de análisis de ADN.

Debido a las condiciones de los cuerpos (en su mayoría calcinados), las autoridades estatales informaron que realizarán las pruebas a las familiares de las víctimas para cotejar los resultados y hacer la entrega oficial de los cuerpos. El proceso de identificación se llevará a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chalco, mientras que los trámites administrativos se realizarán en el Ministerio Público de Ixtapaluca.

La Fiscalía estatal hizo hincapié en que todavía no hay una fecha exacta para concluir las diligencias y la entrega de cuerpos, principalmente debido a que la aplicación de pruebas requiere tiempo y se analizará una por una para definir la identidad de cada una de las víctimas del fatal accidente.

“Al cruzar la caseta el camión arrastra a seis vehículos generando el deceso de 19 personas y 3 lesionados. Entre los fallecidos se encuentra el chófer de la unidad”, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a través de un comunicado en Twitter.

La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) informó a medios locales que el conductor supuestamente perdió el control y se vertieron bidones de más de 200 litros de un líquido blanco inflamable que pronto provocó una pequeña explosión y grandes llamas, causando la muerte de 19 personas y tres heridos, según los informes preliminares.

Según Capufe, el líquido que transportaba el camión era base de champú y el accidente tuvo lugar a las 12:45 horas en el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de peaje número siete.

Según trabajadores y personas que viven en la zona, han sido muchos los accidentes recientes en ese sector, ya que, especularon, desde más de diez kilómetros antes de la caseta hay pendiente descendente y algunos camiones no comprueban sus frenos aunque hay rampas de frenado.

De acuerdo con el último reporte de Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), el trágico suceso derivó de una falla en los frenos de un camión de carga.

Dicha versión fue previamente señalada por, Miguel Gutiérrez, alcalde del municipio Chalco, ante los medios de comunicación en la zona de riesgo: declaró que los percances de esta índole “dependen de la responsabilidad de los conductores”, pues, señaló, el tramo carretero cuenta con dos rampas de frenado antes de la caseta afectada.

“Hay señalamientos, hay dos rampas previas a este punto. Yo creo que depende mucho de la responsabilidad de los conductores (...) El tramo está muy claro”, declaró.

Además de la propia cabeza del camión, hubo al menos siete coches calcinados y peritos de la Fiscalía efectuaron el levantamiento de los cuerpos, fotografías forenses y todo tipo de investigaciones.

Según trabajadores y personas que habitan en la zona, este es el cuarto accidente en un mes.

Hace un mes en esta misma caseta de cobro sucedió algo similar, ya que un camión de 20 toneladas sin frenos impactó con la caseta de peaje y mató a dos personas que trabajaban.

Cabe mencionar que el pasado 4 de octubre, se registró un percance en el mismo punto donde una pipa que transportaba melaza se volcó tras quedarse sin frenos; el percance tuvo un saldo de tres heridos, entre ellos, el conductor de la unidad.

Tras aquel accidente, declaró Gutiérrez, el Gobierno municipal hizo una revisión del tramo carretero, de la cual se confirmó la presencia de las dos rampas de frenado señaladas.

“Revisamos el tramo y finalmente existen dos rampas. No entendemos el por qué los conductores no las utilizan cuando ya traen problemas con los frenos (...) Eso es lo que no hemos explicado, porque la carretera está diseñada precisamente para que quien tenga problemas mecánicos o alguna falla mecánica puedan utilizar esas rampas, sin embargo, no se han utilizado”, aseveró este sábado.

“Creo que ha sido decisión de los conductores seguirse. No sé si sea miedo de utilizar las rampas cuando ya vienen con una velocidad alta y temen por perder su vida, no sé, eso es lo que creo, que se les hace más fácil seguirse”, explicó.

