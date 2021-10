“El Sr. de las Listas”: Epigmenio Ibarra se lanza nuevamente contra Claudio X. González

Fotos: Cuartoscuro

El empresario Claudio X. González desató polémica en redes sociales cuando el pasado viernes 22 de octubre publicó a través de su cuenta de Twitter un llamado a “tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México”. Ante esto, diferentes políticos pertenecientes al partido Movimiento Regeneración nacional -que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia- se lanzaron en su contra.

Llamó especial atención la respuesta de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum quien acusó: “Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo”. En ese mismo sentido, el documentalista e ideólogo de la Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra, ha equiparado la actitud de Claudio X. González con las prácticas del nazismo.

Más recientemente, luego de que el empresario al frente de Sí por México, intentara excusarse diciendo “No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario [...] pero debo denunciar”, Epigmenio Ibarra nuevamente se lanzó en su contra.

Marko Cortés en compañía de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario (a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del Presidente)…yo soy demócrata y liberal…pero debo denunciar -estoy en mi derecho- a quienes contribuyen o solapan a la deriva autoritaria y destructiva de la 4t.” -Claudio X. González

A través de su cuenta de Twitter, el periodista y miembro fundador de la productora Argos Comunicación, volvió a equiparar a Claudio X. González con el nazismo: “El Sr. de las listas negras es ahora el de las denuncias. Así elaboraban los nazis sus listas; a partir de delaciones. Al tal Claudio X le digo #DenunciameTambien”

El enojo por parte de funcionarios públicos que, personajes al interior de Morena y los allegado al presidente López Obrador, se hizo notar a través de Twitter con el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista.

Uno de los primeros en reaccionar fue Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien escribió: “Si trabajar con y por el pueblo en lugar de enriquecerse a costa de él, es populista, que nos apunten en la lista”.

Mario Delgado señaló que Morena solo está con el pueblo (Fotos: Morena/Cuartoscuro)

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum agregó que “En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión. No se interviene para hacer fraude en las elecciones. No se pagan campañas millonarias de difamación. No se espía al adversario. No se excluye a las mujeres de la toma de decisiones. Hay democracia, libertad y se condena la discriminación. No se reprime. Esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas. #SomosMasDe30MillonesEnLaLista”.

También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto durante su conferencia de prensa matutina. Ante los cuestionamientos de la prensa, el mandatario respondió: “Que se sepa que [Claudio X. González] no tienen vocación democrática, que los domina el afán autoritario lo de Claudio es ‘vamos a empezar a hacer una lista’ o es lo que insinúa”

Claudio X. González Guajardo es hijo de Claudio X. González Laporte, quien estuvo por cuatro décadas al frente de la empresa Kimberly-Clark México. Guajardo trabajó como funcionario público en las Secretarías de Agricultura y del Trabajo durante casi 10 años. Además, estuvo involucrado en organizaciones no gubernamentales como Fundación Televisa, Aprender Primero, BÉCALOS, la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE), Mexicanos Primero y Mexicanos Cntra la Corrupción y la Impunidad.

