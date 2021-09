“Sin ánimo persecutorio”: Alfonso Durazo anunció auditorías a gobierno de Claudia Pavlovich

Alfonso Durazo anunció que realizará auditorías a la administración de su antecesora Claudia Pavlovich (Foto: tomada de Twitter @Alfonso Durazo).

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, anunció que realizará auditorías a la administración de su antecesora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pavlovich, sin embargo aclaró que estas son sin ánimo persecutorio.

En entrevista desde Guaymas, el militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) declaró que la situación de las finanzas en la entidad es crítica, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo del pasado martes apoyo para solventar los gastos de jubilaciones y salarios.

“Hacer auditorías, no con un ánimo persecutorio, pero sí tenemos que saber qué pasó, qué pasó en algunas áreas, ya se las he mencionado. Vamos a ampliarlas a otras donde vayamos sintiendo que falta claridad en el proceso de entrega-recepción”, señaló Durazo.

El morenista reiteró que el estado cuenta con el respaldo del mandatario federal para que los jubilados no tengan pagos rezagados (Foto: Cuartoscuro)

El morenista reiteró que el estado cuenta con el respaldo del mandatario federal para que los jubilados no tengan pagos rezagados, personal de administración al que no se le paga su quincena y que no haya municipios a los que no se les entregan oportunamente sus participaciones

“Precisamente fue el primer tema que acordé con el presidente y me ha ratificado su disposición para apoyarnos de tal manera que no falte para lo elemental (...) El pago a jubilados, el personal, de las participaciones a los municipios son sagrados, consecuentemente, con ese mínimo estaremos trabajando para ganar tiempo y lograr a partir de un programa de austeridad que ya estamos impulsando lograr solvencia presupuestal para el gobierno del estado”, afirmó.

Asimismo, Durazo Montaño informó que está impulsando un programa de austeridad, con lo que estimó que a finales de 2022 su administración logre ahorros de 4,500 millones de pesos, pues dijo, las participaciones de los municipios son “sagrados, y en consecuencia estaremos trabajando para ganar tiempo”.

El mandatario local reconoció que los cárteles y su disputa por el control de la entidad es lo que actualmente mantiene la violencia activa en Sonora (Foto: Cuartoscuro)

En materia de seguridad, el mandatario local reconoció que los cárteles y su disputa por el control de la entidad es lo que actualmente mantiene la violencia activa en Sonora; para combatir, disuadir y contener a la delincuencia, añadió, se trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas. Por lo que insistió en que es necesario fortalecerlas.

Aseguró que se trabaja en la construcción de instituciones de seguridad que le den capacidad al gobierno del estado para poder cumplir su responsabilidad en los mismos términos que lo está haciendo la Guardia Nacional. Además, comentó que este año se va a elevar a 2,000 el número de elementos, y “en ese momento vamos a estar en posibilidad de mejorar”.

“Hemos comenzado por consolidar la mesa estatal de seguridad, que sesiona diario con autoridad locales y federales; participa la Fiscalía de Justicia del Estado, con plena autonomía, porque la gente nos reclama resultados a todos los funcionarios con independencia del carácter, y estamos trabajando en fortalecer las instituciones de seguridad para que cumplan con su responsabilidad igual que lo hace la Guardia Nacional”, concluyó.

Deuda pública en Sonora

La administración priista de Claudia Pavlovich deja una deuda de 22,000 millones de pesos, así como un déficit al cierre del año de 5,500 millones de pesos (Foto: especial)

De acuerdo con el secretario de Hacienda de la administración del gobernador Alfonso Durazo, Omar del Valle Colosio, la administración priista de Claudia Pavlovich deja una deuda de 22,000 millones de pesos, así como un déficit al cierre del año de 5,500 millones de pesos, correspondiente a gastos de nómina, pensiones, gastos operativos y aportaciones a los municipios.

El funcionario explicó que la ausencia de una política de contención del gasto y una inercia en las finanzas estatales ocasionó problemas con el manejo de tesorería, caja, proyección de ingresos y gastos, y generó un desequilibrio en las finanzas.

Ante esto, el titular de Hacienda en el estado indicó que la nueva administración aplicará un plan de austeridad, se hará contención del gasto, reorganización de los pasivos y estrategias de colaboración coordinadas con la federación; así como el fortalecimiento de la recaudación y un plan de estabilización financiera con medidas a corto y mediano plazo, particularmente con el manejo de tesorería y control de caja única.

SEGUIR LEYENDO: