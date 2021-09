“Las becas se concursan”: Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció sobre la hija de Claudia Sheinbaum

La historiadora se pronunció tras haberse dado a conocer que el monto de la beca que recibió la hija de Claudia Sheinbaum (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se diera a conocer que Mariana Imaz Sheinbaum, hija de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, recibió una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo monto fue de más de un millón de pesos, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller comentó que los apoyos económicos para estudiar en el extranjero funcionan a través de concursos.

Este señalamiento fue realizado por la también periodista en su cuenta oficial de Twitter, mediante la cual respondió una publicación realizada por el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”, quien ironizó sobre la beca recibida por Mariana Imaz. “Lo peor que le encontraron a Claudia Sheinbaim es que su hija es una académica brillante que recibió una beca del Conacyt en tiempos de Peña. ¿Y con eso hicieron una campaña de descrédito?”.

En este contexto, la esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) precisó lo siguiente mediante un tuit: “Todos los Posgrados Nacionales de Calidad (PNPC) inscritos y evaluados por Conacyt, automáticamente becan a sus alumnos en maestría, doctorado y postdoctorado. Las becas para estudiar fuera de México se concursan”.

La historiadora respondió una publicación realizada por el caricaturista Rafael Barajas (Foto: Twitter/ @fisgonmonero)

Los comentarios a la respuesta de Gutiérrez Müller no se hicieron esperar y hubo internautas que arremetieron en su contra e hicieron referencia a los insultos que recibió recientemente a causa de sus críticas hacia el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien aseguró “sin ninguna duda”, que el tabasqueño tiene deseos de reelegirse.

“Doctora Beatriz Gutiérrez, limpie su cuenta, veo que llegan muchos trolls y bots a insultar”, expuso un usuario de Twitter. A diferencia de otros comentarios, la historiadora respondió amablemente que “lo que no saben trolls ni bots es que no los leo. De hecho, hace como seis meses que no entraba a mi cuenta de Twitter. Tengo cosas más importantes qué hacer. ¡Saludos!”. Asimismo, envió saludos a Twitter México y lo calificó como un “artífice maquiavélico” de los ataques que recibió hace algunos días.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puntualizó que el apoyo económico que recibió su hija lo consiguió por méritos propios debido a que logró realizar sus estudios doctorales en la Universidad de California desde 2016 y aseguró que nunca han usado sus influencias para realizar ningún trámite.

“Estoy muy orgullosa de mi hija, ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California, y como decenas de miles de personas, (ganó) una beca de Conacyt para estudiar su doctorado en el extranjero, ya terminó; de igual manera como yo hice mi doctorado, tuve una beca de la UNAM en su momento”, expuso Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum puntualizó que el apoyo económico que recibió su hija lo consiguió por méritos propios (Foto: Twitter/@A_ausdenRuthen)

La cuenta de Twitter a @ALEPHBIO, que resalta por las investigaciones que realiza haciendo uso de los aparatos de transparencia de México, dio conocer que entre el 2019 y el 2020, Mariana Imaz Sheinbaum recibió un total 1,012,436.734 pesos mexicanos.

Según la información brindada por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) durante el 2019 Imaz Sheinbaum recibió 820,684.734 pesos mexicanos por concepto de “pago corresponde a manutención para Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, seguro médico en el caso de becas al extranjero, Estancias Posdoctorales Nacionales y al Extranjero, Estancias Sabáticas y Repatriaciones-Retenciones”.

Para el 2020, la Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores de Conacyt informó al INAI de 191,751 pesos mexicanos entregados a la académica por concepto de “manutención para Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, seguro médico en el caso de becas al extranjero, Estancias Sabáticas, Estancias Posdoctorales nacionales y al extranjero”.

SEGUIR LEYENDO: