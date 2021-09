“Deben estar agraviados”: Felipe Calderón se solidarizó con los padres de niños con cáncer y arremetió contra AMLO

Felipe Calderón nuevamente criticó a AMLO a través de redes sociales (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Felipe Calderón Hinojosa nuevamente criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de sus redes sociales. Esta vez, su comentario surgió a raíz de las declaraciones realizadas por el tabasqueño durante su conferencia matutina de este lunes 20 de septiembre, en la que habló sobre la situación del abastecimiento de medicamentos para niñas y niños con cáncer.

En este contexto, el ex presidente mexicano apuntó lo siguiente: “Los padres de familia de las niñas y los niños con cáncer deben estar agraviados, muy molestos. Sé que la lucha por la vida de sus hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me solidarizo con ellos”. El comentario fue realizado en respuesta al periodista y columnista Lázaro Ríos, quien aseguró que, desde su conferencia matutina realizada en Oaxaca, AMLO acusó a los padres de niños con cáncer de ser manipulados y comprados por los “grandes laboratorios”.

“Estamos atendiendo y ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina medicamentos para atender a niños con cáncer y ya se tienen comprados. Todos los martes, el doctor Alcocer, secretario de Salud; tiene la instrucción de que informe en estas conferencias sobre medicamentos”, apuntó el mandatario mexicano en su encuentro con la prensa.

El ex presidente mexicano arremetió contra AMLO por falta de medicamentos oncológicos (Foto: Twitter/ @FelipeCalderon)

Las reacciones al comentario de Calderón Hinojosa no se hicieron esperar y, mientras algunos internautas secundaron sus críticas al Gobierno de México por el desabasto de medicamentos oncológicos que se ha reportado en el país desde hace más de un año, otros usuarios de Twitter arremetieron en su contra y compartieron la carátula de una investigación en la que se reportaron 317 unidades médicas inclusas que datan de su sexenio, el de Vicente Fox Quesada y del priista Enrique Peña Nieto.

“Los están atendiendo en los hospitales que construiste”, ironizó un usuario de esta red social. Asimismo, la comunidad de Twitter recordó el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora; cuyo incidente dejó un saldo de 49 niños fallecidos y 106 heridos.

“Este tipo jamás dio la cara por la tragedia de la Guardería ABC (…) Este señor dialoga con los medios todos los días”, “Los padres de familia de la guardería ABC imagina lo agraviados que deben estar contra tu esposa, ahora Diputada Federal, Margarita Zavala” y “Los padres de familia de las niñas y niños de la guardería ABC deben estar agraviados, muy molestos. Sabías que la lucha por la vida de sus hijos era auténtica, ¡cómo no iba a serlo! No te solidarizaste con ellos”, fueron algunos comentarios que recibió su publicación.

Los internautas recordaron el incidente de la Guardería ABC y señalaron a Felipe Calderón y Margarita Zavala por no haberse "solidarizado" con los padres de los niños lesionados y fallecidos (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente, Felipe Calderón apoyó la postura del bloque opositor “Sí por México”, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mediante un comunicado, la facción fundada por Claudio X. González Guajardo llama a la ciudadanía a no participar en la consulta para la revocación de mandato, propuesta promovida por AMLO y por otras figuras políticas que forman parte de la llamada “Cuarta Transformación”.

En el documento argumentó que en caso de que los ciudadanos decidan que se le revoque el mandato a López Obrador, no se garantizará “un cambio real, pues el nuevo titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento (Morena) que gobierna” actualmente. Además. en caso que esto sucediera, quien sustituirá al tabasqueño sería el presidente del Congreso de la Unión y en estos momentos, el presidente de la Cámara de Diputados es el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, se precisó en el comunicado.

