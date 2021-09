Pemex aseguró que las protestas de trabajadores de Gas Bienestar es un boicot “de organizaciones ajenas”

Luego de que trabajadores de Gas Bienestar protestaron la mañana de este viernes a las afueras de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Añil en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, por presunto incumplimiento de salarios, la empresa estatal afirmó que se trata de “un boicot” al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, señalaron que es una acción promovida por organizaciones ajenas a la nueva compañía que distribuye gas LP en cilindros y que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo, aseguraron que durante el periodo de capacitación a los aspirantes, cumplieron con todos los derechos y prestaciones de ley a sus trabajadores, incluso superiores a los de otras gaseras.

En este sentido, señalaron que no se obliga a ninguna persona a laborar en una empresa creada “en beneficio de las personas con menos recursos” y que genera empleos.

Alrededor de 210 trabajadores de Gas Bienestar de la Ciudad de México detuvieron sus actividades este 10 de septiembre.

En entrevista con varios medios, explicaron que les habían prometido sueldos de 8,000 pesos a los conductores al mes y $6,000 a los ayudantes, aparte de las comisiones. Sin embargo, aseguraron que solo les están pagando 1,000 pesos a la semana.

“Todavía no firmamos la mayoría, pero no tenemos utilidades, prestaciones no tenemos ni seguro de vida”, declaró Martín Martínez, trabajador de la empresa.