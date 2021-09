11-S: así se dio a conocer la tragedia en los noticieros de México

El próximo 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas. EFE/JASON SZENES./Archivo

El 11 de septiembre del 2001 sucedió una de las peores tragedias que se han registrado en la historia de los Estados Unidos, y del mundo en general. El atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, en el que murieron casi 3,000 personas.

La noticia estremeció al mundo entero, y era de esperarse que uno de los países que más se impactó con la noticia, fue México, pues es su vecino del sur. Eso se dejó ver en los noticieros de nuestro país, en donde los periodistas mostraban su asombro ante lo que estaba pasando en el país militar y económicamente más poderoso del mundo.

Al principio, cuando recién se dio la noticia, no se sabía con exactitud lo que sucedía, y eso lo demostraron los mismos presentadores de noticias que mostraban las escenas de las Torres Gemelas agonizantes, pues decían al público no saber con exactitud qué sucedía.

En el noticiero de Primero Noticias, de Televisa, apareció el periodista Joaquín López Dóriga, quien dijo que lo que se vivía aquel día era el final de una era y el inicio de otra. “Sin duda lo que estamos viviendo hoy, y sin lugar a dudas, es el final de una era, la que sea, la actual, y el inicio de otra que no sabemos cómo va a ser. Lo que hemos visto a lo largo de toda esta jornada es algo alucinante, el mundo está consternado, incrédulo, mirando lo que están transmitiendo, podría ser una película, podrían ser muchas películas, pero no, hoy esta es la realidad de lo que estamos apreciando, recuerdo muchas cosas, lo que tengo muy claro es que este es el final de una era, y el inicio de otra, que no sabemos como va a terminar esta, y no sabemos como va a empezar, la que estamos viendo como se gesta en este instante”.

Joaquín López-Dóriga fue uno de los periodistas en dar a conocer la noticia y opinar sobre el atentado. (Foto: Cuartoscuro)

Acompañando a López Doriga, se encontraba también el reconocido periodista Leonardo Kourchenko, quien días antes había estado en los Estados Unidos, en una visita que había tenido el expresidente panista Vicente Fox Quesada a la Casa Blanca para negociar un acuerdo migratorio. Él opinó que lo que estaba sucediendo esa mañana del 11 de septiembre, era “realmente impresionante”.

Dijo que en el mundo no había otro país con un aparato de seguridad tan sofisticado como el de los Estados Unidos, “y con ese aparato que suceda lo que estamos viendo, es verdaderamente inimaginable, esto sin duda parece un ataque orquestado de una organización con un diseño logístico muy detenido, porque están saliendo informaciones a cada instante. Un auto bomba en el Departamento de Estado fue detenido, lo cual presupone que iba a haber un ataque a ese edificio”, dijo el periodista.

Mencionó en su participación en el noticiero, que “cómo decía Joaquín, parece una escena de película esto, no es Armagedon, no es una película de ciencia ficción, esto está sucediendo, hay aviones de guerra sobrevolando varias ciudades de los Estados Unidos, Washington y Nueva York, en prevención de cualquier otro avión que pueda dirigirse a un ataque, a un edificio público”, dijo Kourchenko.

López Doriga, volvió a tomar la palabra, y mencionó que en esos momentos se estaba dando, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un hecho en lo que se refiere a la operación. “Hay una casa blanca del aire que está operando, el presidente de los Estados Unidos, incluso, no va a aterrizar directamente en la base Andrews, que es la base oficial de la Fuerza Aérea, ahí en las afueras de Washington, que es la sede de operaciones de la Casa Blanca, la base Andrews, en este momento, la Casa Blanca está en el Air Force number one, el Jumbo Jet 747, que va protegido por aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y unas millas atrás por el respaldo que es otro avión, exactamente igual, un Boeing 747, la Casa Blanca está, esta mañana, en el aire”, afirmó López Dóriga.

SEGUIR LEYENDO: