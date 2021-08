Titular de la SEP reprobó a la CNTE por bloquear el paso a AMLO: “ha tenido como prioridad a los maestros”

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, reprobó que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hayan bloqueado por más de dos horas el vehículo en el que se trasladaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Chiapas, con el objetivo de que atendiera sus demandas.

La funcionaria dijo que no es posible que lo hayan tenido como rehén para impedirle llegar a su conferencia matutina desde Tuxtla Gutiérrez. Aseguró que este gobierno ha tenido capacidad para escuchar y atender al magisterio; incluso, recordó que fueron el tercer sector de la población en recibir la vacuna contra la Covid-19, lo que calificó como “un favor”.

Así lo declaró después de participar este viernes en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, donde reiteró que el regreso a clases presenciales el 30 de agosto es voluntario.

“Yo también desapruebo esa situación [...] No es posible que se tengan esas actitudes ante él, que ha sido una persona que de verdad ha querido y, no solamente lo ha dicho, sino lo ha demostrado [...] Es uno de los primeros (presidentes) que ha tenido como prioridad a los maestros. Fue el tercer sector de la población que vacunó y ¿por qué? Porque le interesa”

Además, aseguró que han participado en al menos 18 reuniones con las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la CNTE, por lo que se mantendrá la comunicación con los agremiados, pero sin que una de las partes sea sometida por la otra.

Por ello, se solidarizó con él a nombre de los legisladores morenistas.

“Desde aquí, también le decimos estamos presentes. Yo, hace rato mandé un mensajito y él me decía: ‘maestra, usted no se preocupe, usted siga con sus actividades, yo aquí estoy’. Yo creo que eso de verdad, no cualquiera lo hace, entonces mis respetos para nuestro presidente”