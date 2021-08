“Corrupción y pago de favores”: el desencuentro de Morena y el INE por la reforma electoral de AMLO

Lorenzo Córdova y Mario Delgado manifestaron sus posturas respecto a la reforma electoral que pretende promover AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), manifestó su apoyo a la reforma electoral que promueve la 4T para que se permita la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante la LXV Legislatura, misma que iniciará el próximo 1 de septiembre.

A través de un comunicado publicado este martes 17 de agosto, el líder partidario dijo que dicha reforma ayudará a eliminar las cuotas partidistas y los amiguísimos al interior de los organismos electorales mexicanos y, en consecuencia, se terminará por completo con la relación de “complicidades, corrupción y pago de favores”.

“Lo que el pueblo de México merece son magistrados y consejeros electorales honestos, íntegros e imparciales que no estén sujetos al régimen del pasado. Que no adeuden favores a los partidos políticos, pero sobre todo que estén dispuestos a trabajar en pro de una auténtica democracia”

Mario Delgado defendió la postura del presidente (Foto: Cortesía Morena)

En esa misma pieza informativa, recordó que a los actuales magistrados del Tribunal Electoral los legisladores del PRI y del PAN les obsequiaron la ampliación de su mandato, por lo que ahora, dijo, actúan como sus incondicionales, beneficiando intereses particulares y afectando a la democracia.

Asimismo, recordó que las y los legisladores afines a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador continuarán apoyando las reformas de transformación que consideren pertinentes para México.

AMLO planteó reformar el INE y el TEPJF para que "respeten" las decisiones del pueblo (Foto: Presidencia de México)

Contrastantemente, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), está convencido de que la promoción de una reforma en materia electoral durante los tiempos de la “intolerancia” y la “polarización” no sería fructífero para la democracia.

“No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno o incluso a las autoridades electorales que son producto de un arreglo democrático, que se ha pactado y concretado a lo largo de distintas reformas electorales”, aseguró el también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

A pesar de que presentó resistencia al cambio, Córdova Vianello no negó que en algún momento de la democracia mexicana se necesite de una reforma al sistema electoral. Simplemente remarcó que las condiciones actuales en la discusión pública no son las mejores para que esto ocurra de la mejor manera.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le retiró tres diputaciones federales a Morena y sus aliados (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

“Si la democracia es una obra colectiva, nos corresponde a todos cuidarla. En ese sentido, es indispensable que una eventual reforma se dé con un debate informado, objetivo, con datos, altitud de miras, sin revanchismos”

Finalmente, cabe destacar que ambas declaraciones salieron a la luz el día siguiente en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que promoverá una reforma electoral para renovar las estructuras tanto del INE como del TEPJF. Esto a raíz de que el Tribunal Electoral ratificara retirarle tres diputaciones federales a Morena y sus aliados.

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal el INE tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial. (Se propondrá) cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, señaló AMLO durante la mañanera del lunes 16.

