Saúl Huerta está en la Ciudad de México y podría presentarse ante un juez la próxima semana

Saúl Huerta Corona podría comparecer ante un juez de control la próxima semana (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Saúl Huerta Corona, diputado federal que fue recientemente desaforado por las acusaciones de abuso y violación en contra de dos menores, podría comparecer ante un juez de control la próxima semana.

Esto fue revelado por su abogado Wilfrido Castillo al portal de Milenio, en donde no dio una fecha exacta pero aseguró que su cliente sí se presentará.

“Es cuestión de días o realmente de unos cuantos días, para que el diputado se presente ante un juez de control; eso es un hecho que va pasar”, declaró el defensor al portal.

También explicó que Huerta Corona está en la capital mexicana y en cuanto sepa de la fecha de la audiencia, se presentará. Además, el legislador está consciente que se le podría aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, agregó que su cliente no se dejará intimidar por “arbitrariedades” como la del cateo no autorizado de la casa de su esposa o la de uno de sus abogados.

El abogado de Huerta Corona compartió que el legislador está consciente que se le podría aplicar la medida cautelar de prisión preventiva (Foto: EFE/Google Maps)

Fue este viernes cuando Rafael Castillo, otro de los abogados del diputado, denunció que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) entraron a su hogar sin el mandamiento judicial correspondiente.

“Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron a catear mi casa en búsqueda del diputado Saúl Benjamín Huerta Corona; reventaron mi puerta a pesar de que en la entrada del condominio donde vivo hay un timbre en dónde está mi número rompieron la puerta e ingresaron. Sin darme el derecho de designar a mis testigos como lo establece la ley y sin ninguna formalidad ni iniciar el acta correspondiente”, informó.

Agentes de la Fiscalía capitalina catearon inmuebles en búsqueda del legislador pero no pudieron localizarlo; aunque sí destrozaron puertas y la dependencia habrá de reparar los daños.

Policías de Investigación (PDI) registraron al menos tres direcciones, una de ellas en la calle Palenque 4, colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, donde se tenía información sobre el posible paradero del ex militante morenista.

Huerta Corona ha dicho que es inocente y no planea salir del país (Foto: Cuartoscuro)

Al llegar al domicilio, los efectivos ministeriales tocaron la puerta de acceso al edificio, pero la respuesta fue negativa. Bajo el amparo de la orden judicial, los agentes usaron un ariete para romper la primera entrada de estructura metálica y vidrios. El representante social dio la orden y los uniformados ingresaron.

“Al realizar la inspección del inmueble, no se localizó a dicha persona, requerida por la autoridad judicial [...] Si bien es cierto que el mandato judicial autoriza al personal ejecutante de la orden de cateo, al rompimiento de chapas, candados, cerraduras y puertas para lograr el acceso al lugar, la FGJCDMX absorberá los gastos por los posibles daños que hayan resultado en el cumplimiento legal de esta diligencia”, detalló la fiscalía.

De acuerdo con los reportes, también se habrían registrado un despacho en la colonia Del Valle y un departamento más. Pero no han podido encontrar al hombre acusado de delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad.

Apenas en la noche de este jueves 12 de agosto, el acusado apareció en entrevista televisiva, donde informó que continúa en México y no tiene intenciones de abandonar el país, por lo que tildó de ilegal la liberación de órdenes de aprehensión desde la Fiscalía en su contra.

Y es que el pasado 5 de agosto, el diputado acudió a la dependencia ministerial para ponerse a disposición (valiéndose del fuero legislativo que tenía entonces), sin embargo, acusó que las autoridades no quisieron tomar datos de ratificación para conocer a dónde podría ser notificado.

