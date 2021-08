Madres buscadoras de Tamaulipas ingresarán a “La Bartolina” para ubicar restos de personas desaparecidas

Delia Quiroa aseguró que desde 2006 conoce registros sobre restos humanos hallados en el predio (Foto: Google Maps)

Delia Quiroa, abogada e integrante de Madres Buscadoras de Tamaulipas, aseguró que este jueves 12 de agosto ingresarán, junto con otros colectivos de búsqueda, al predio de La Bartolina, para intentar hallar restos de personas desaparecidas.

En una entrevista concedida para el medio local Los Noticieristas, la activista señaló que este lugar es considerado uno de los más grandes “campos de exterminio” utilizado por grupos delictivos para ejecutar y esconder los cuerpos de sus víctimas.

De acuerdo con sus declaraciones, Quiroa reconoció que desde 2006 ha leído registros sobre restos encontrados en este predio. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando autoridades federales lo reconocieron y mandaron al Ejército para resguardarlo.

Asimismo, destacó que no es el único lugar donde presuntamente hay cuerpos enterrados, pues gracias a sus años de búsqueda e investigaciones, también ubicaron que en el panteón de Miguel Alemán, ubicado en Nuevo Laredo, podría haber cuerpos enterrados de manera clandestina.

“También pueden estar ahí o pueden estar en el panteón de Miguel Alemán porque cuando nosotros estuvimos en la exhumación de Miguel Alemán, un panteonero de los que estaba ahí nos dijo que había salido un muchacho con un uniforme de Nextel y eso se lo hemos estado diciendo a las autoridades también”, detalló.

La última incursión al predio fue el 6 de agosto por parre de autoridades federales (Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

Finalmente, recordó que nunca obtuvo respuesta cuando realizó el llamado a una tregua con el Cártel del Golfo para poder ingresar a esos territorios. Sin embargo, destacó el acompañamiento obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales para cumplir su misión.

Desde su cuenta de Twitter, Delia Quiroa le hizo un atento llamado al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para pedirle apoyo y evitar que desvirtúen su legítimo movimiento de búsqueda.

“@fgcabezadevaca como gobernador de #Tamaulipas hago a usted un atento y respetuoso llamado, ya que están tratando de desvirtuar nuestro movimiento, el cual es totalmente legítimo y solo tiene como objetivo dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Ayúdenos”, escribió.

En su mensaje también etiquetó a la ONU en México, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad ni institución han respondido a su petición.

Cabe recordar que la última misión de ingreso a La Bartolina fue realizada el pasado 6 de agosto por a Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes dieron un recorrido por el lugar sin invitar a las Madres buscadoras.

Delia Quiroa le pidió ayuda al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para no desvirtuar su movimiento (Foto: Twitter/@DeliaQuiroa)

“Gracias por invitarnos @Busqueda_MX los familiares de desparecidos tenemos derecho a saber qué pasa en la Bartolina”, redactó Quiroa para expresar su molestia por no permitirles el acceso a pesar de que están buscando a algún familiar.

Días más tarde, en una entrevista con el conductor Luis Cárdenas, de MVS Noticias, Quiroa afirmó que su grupo pidió una tregua a las autoridades para entrar a La Bartolina, pero fueron ignoradas.

“Espero que esta sea una diligencia definida, que procesen los restos, que sean identificados, porque la gente necesita saber quiénes son esas personas”, puntualizó.

“Nosotros somos víctimas del delito, de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno porque ellos obstruyen la justicia, ellos nos empiezan a bloquear las investigaciones”, agregó.

Finalmente invitó a las autoridades a no obstruir con su búsqueda e implementación de justicia: “No hay una vocación por parte de los servidores públicos, no de todos, pero hay algunos servidores que nos comentan que sus jefes no les permiten hacer ciertas cosas”.

SEGUIR LEYENDO