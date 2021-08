¿Tu negocio es amigable con el medio ambiente? Debería de serlo si quieres que subsista, según Rodrigo Herrera

Rodrigo Herrera es dueño de Genomma Lab. Foto: Twitter / @salchipulpitap

Rodrigo Herrera Aspra, uno de los empresarios más exitosos de nuestro país, y quien es dueño de la empresa Genomma Lab, tiene una vida saludable y le gusta mantenerse en forma. El millonario, quien también participa en el programa Shark Tank a lado de otros grandes empresarios como Arturo Elías Ayub, Carlos Bremer, y Ana Victoria García, deja ver por medio de sus redes sociales el estilo de vida saludable y en armonía con la naturaleza que lleva a diario.

En su cuenta de Instagram, Rodrigo Herrera muestra videos en donde da explicaciones empresariales para mejorar la forma de hacer negocios. En ellos, Herrera Aspra da algunos tips a los empresarios para hacerlos más conscientes en algunos temas.

En uno de los videos más recientes, subidos a su cuenta de Instagram, Herrera Aspra explica cuales son las consecuencias de tener empresas que no sean amigables con el medio ambiente. Herrera Aspra señala que una de las consecuencias será que en los próximos años no habrá quien compre los productos, además de que los consumidores actuales están más empoderados que antes, por lo que saben o se enterarán de qué marcas son las que respetan al medio ambiente y qué productos no están interesados en ello.

“Los consumidores ahora están empoderados, ellos saben y van a enterarse que marcas están respetando al medio ambiente, y a qué productos simplemente no les interesa, es cierto que venimos acostumbrados a usar tecnologías, por muchos años, que no tomaban en cuenta el medio ambiente, y no éramos tan conscientes de ello, no entendíamos el tamaño del problema hace 25 o 30 años, pero hoy lo entendemos y hoy lo conocemos , eso nos hace responsables, y nos hace copartícipes si no cambiamos la forma en que fabricamos los productos”, menciona Herrera.

A sus 52 años, el empresario presume una figura bien trabajada. Foto: Tomada de Instagram

El empresario dice que la huella de carbono se tiene que ir a cero durante todo el ciclo de vida, además de que los residuos plásticos y contaminantes también se tienen que ir a cero. Menciona que los clientes se van a fijar si los productos están hechos de papel reciclado, plástico reciclado, si tiene huella de carbono o no, “y ellos son los que van a decidir, los que van a seleccionar”, menciona.

Dice tener una “profunda esperanza”, en que los clientes van a dejar de comprar los productos que hacen algún daño al medio ambiente, “marcas que no tienen un plan claro para llegar a ser totalmente sustentables.

Herrera Aspra menciona, en el video, que su petición es que si eres cliente, comiences a hacer absolutamente estricto, y llama a no comprar aquellos productos que no están comprometidos con el medio ambiente, y si vendes productos o servicios, métete de lleno a hacerlos sustentables, de otra manera no sobrevivirá ni tu marca ni el planeta.

En marzo pasado, el “tiburón”, estrella de Shark Tank, fue tendencia y dio de que hablar, luego de que se diera a conocer que había contraído matrimonio con Marta Stępień, una reina de belleza quien fuera Miss Canadá en el 2018.

Herrera es fundador de la empresa farmacéutica Genomma Lab. Foto: Instagram

Herrera Aspra nació en la Ciudad de México en 1968. Según el sitio oficial del empresario, Rodrigo Herrera se vio atraído por los negocios desde que era pequeño y comenzó vendiendo tomates que él mismo cosechó a través de una innovadora técnica de cultivo: la hidroponia. Además, a los 17 años consiguió trabajo en una pequeña ferretería ubicada en el centro de la Ciudad de México, en la calle López; donde se encargó de atender el mostrador, balancear los libros contables y revisar los inventarios.

Sin embargo su carrera empresarial se remonta a sus años de universitario, cuando decidió cambiar la carrera de Ingeniería Civil Hidráulica por la de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Según la revista Expansión, el magnate decidió empeñar un reloj en 1996 para fundar las bases de Producciones Infovisión, que más tarde se convertiría en la farmacéutica Genomma Lab.

